A feszültség már az első pillanatoktól kezdve tapintható volt, a gárdák azonnal egymásnak estek, a hazaiak kezdeményezőbbnek bizonyultak, hiszen több veszélyes lövést is eleresztettek. A Salzburg helyzeteire sem kellett sokat várni, Rasmus Reijola több bravúrt is bemutatott. A 15. percben egy visszatett korong rosszul pattant meg Hári János előtt, aki elveszítette azt, Peter Schneider remekül tálalt Benjamin Nissner elé, aki megszerezte a vezetést a vendégeknek, 0-1. A játékosok méginkább felpörögtek, kezdett eldurvulni a játék, az utolsó percben Anze Kuralt vesztette el a hidegvérét és ütőjével odacsapott az ellenfélnek, ennek következtében tömegverekedés alakult ki.A videózást követően Kuraltot véglegesen kiállította a játékvezető és a rá kiszabott öt perces büntetést Mihály Ákos töltötte le. Rajta kívül többen is a büntetőpadra kerültek, gól azonban nem született, így maradt a szünet az egygólos salzburgi vezetés.

A második játékrészben először az osztrákok egészülhettek ki, akik minden követ megmozgattak az előny megduplázásáért. Az első gólt összehozó két játékos, Schneider és Nissner remekül játszott össze, ziccerbe hozva Dennis Robertsont, aki nem hibázott, 0-2. Az újabb találat megzavarta az AV19 játékát, sokszor dadogott a korong. Három perccel később újabb vendég találat következett, Vadim Schreiner volt eredményes 0-3. A következő 10 percben lelassult a találkozó, a Bikák óvatosabbá váltak, míg a Volán próbálta rendezni a sorokat. A szünet közeledtével emberelőnybe került a házigazda, ekkor Hári keresztezett Sebők Balázsnak, aki ellőtte a pakkot, amely a kapu torkában Chris Brown ütőjén irányt változtatva a ketrecbe került, 1-3.

Az utolsó harmadban a Volán hajtott az egyenlítésért, de semmi sem akart a kapuba pattanni. A végére teljesen kinyíló hazaiak még kétszer kapituláltak, Ryan Murphy duplázott 1-5.