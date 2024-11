A Volán szerda este a Black Wings Linzt fogadta az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 22. fordulójában. A székesfehérváriak egy gólgazdag mérkőzésen végül 4-3-ra kikaptak, a találkozó után a csapat vezetőedzője, Kiss Dávid és játékosa Csollák Márkó értékelte a látottakat.

A gólpasszt adó Csollák Márkó (jobbról a második) mellett a Volán vezetőedzője, Kiss Dávid is megosztotta gondolatait

Fotó: Nagy Norbert

– Az első harmadban szépen járattuk a korongot, szépen és okosan építettük fel a támadásainkat, ennek köszönhetően meg is szereztük a vezetést, ezt követően sajnos volt egy rövidzárlat, melyet a Linz ki is használt – emelte ki a szakember.

Hozzátette, hogy a második játékrészben kissé felelőtlenül játszottak, sok volt a pontatlan passz és a korongeladás.

– A középső szakaszban erősebbek voltak a kapunknál, a pakk többször is nekik kedvezően pattant. A harmadik harmadban mindent feltettünk egy lapra, el is kaptuk a fonalat, sikerült egy gólra felzárkóznunk, ezt sajnos egy felesleges kiállítás követte, aminek következtében az ellenfél újra betalált, viszont ezután sem adtuk fel és ismét közelebb kerültünk. A végén a hat a négy elleni szituációban lehettünk volna agresszívabbak is, szombaton az Innsbruck ellen szeretnénk javítani – zárta gondolatait Kiss Dávid.

Csollák Márkó gólpasszal hálálta meg Kiss Dávid bizalmát

A vezetőedző nyilatkozatát követően az AV19 védője Csollák Márkó is értékelt.

– Szoros mérkőzés volt, vissza kell néznünk és akkor kielemezhetjük a hibáinkat. A két gólos hátrányt követően sikerült visszajönnünk a meccsbe, egy hajszálon múlt, hogy kiegyenlítsünk, a helyzeteink megvoltak, viszont az emberelőnyt nem tudtuk kihasználni – emelte ki a játékos.

A Volán legközelebb szombaton lép jégre az Innsbruck ellen az Alba Arénában, a találkozó 17.30 órakor kezdődik.