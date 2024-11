A Volán péntek este az Alba Aréna jegén csapott össze a Red Bull Salzburggal, amely kíméletlenül kihasználta a helyzeteit és 1-5-ös eredménnyel távozott Székesfehérvárról. Az összecsapást követően Kiss Dávid értékelt.

Kiss Dávid legénysége nem talált fogást a címvédőn

Fotó: Fehér Gábor

– Öt az öt ellen talán még izgalmas meccs is lehetett volna, de a különleges szituációk a nagyon nem működtek. Ötször voltunk emberelőnyben, ezekből csak egyszer találtunk be, sőt még gólt is kaptunk. Sokszor a mi létszámfölényünk alatt is a Salzburg volt a veszélyesebb, ezek a momentumok extra motivációt adtak az amúgy is magabiztos Salzburgnak – emelte ki az AV19 vezetőedzője.

A Bajnokok Ligája (CHL) rájátszásában eddig remekelő osztrákok, minden apró hibát kihasználtak.

– A mérkőzés során meg kellett kavarnunk a sorokat, Anze Kuralt kiállítása fájó pont volt, hiszen az első sorból esett ki egy játékos, az ebből következő öt perces büntetés pedig az erőnlétet is kissé megtépázta. Hagytuk, hogy az ellenfél belemásszon az agyunkba, mentálisan fölénk kerekedtek, amit sikeresen a javukra fordítottak. Visszanézzük a találkozót és levonjuk a tanulságokat, vasárnap pedig szeretnénk egy teljesen más arcunkat mutatni, vissza kell lépnünk a jó útra – zárta gondolatait Kiss Dávid.