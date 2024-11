keresztül fókuszáltan és fegyelmezetten kosárlabdázunk. A bajnokságunk nívós, szerintem európai tekintetben a magyar női élvonal kiemelkedően erős bajnokságnak számít. Az gyorsan kiderült, hogy a DVTK, a Sopron Basket, a Szekszárd, az NKA Pécs és Győr kiemelkedik a mezőnyből és mögéjük kezd felzárkózni a TFSE, akik nem olyan rég legyőzték a Sopron városának két éve Euroligát nyerő, nagyobbik csapatát is. Mögöttük viszont nyílt a verseny, ahol 3-4 gárda is jó eséllyel pályázhat a playoff-ra, bízom benne, hogy esetleg mi is versenyben leszünk ezekért a pozíciókért a végelszámolásnál.