A meccs pikantériáját adta, hogy Dzunic Branislav, az Alba Fehérvár korábbi sikeredzője a 2023-24-es idényben a DKKA-t dirigálta, a brigádot feljuttatta a Zöldből - a harmadik vonalból - a Piros-csoportba, majd érthetően elfogadta az NB I-be visszaigyekvő somogyiak ajánlatát. Magabiztosan vezetik a tabellát, a hétvégén, Fehérváron is meggyőző játékkal nyertek. Majdnem teljes kerettel érkezett a Kaposvár, csak Kis Raul nem tudta vállalni a játékot, Achilles-ín gyulladás miatt. A meccs első négy pontját Góbi és Tóth révén a hazaiak szerezték, de aztán hamar magukra találtak a kék-fehérek is. Tizenkét pontot szereztek zsinórban, és Krstic edző időkérése sem tudott érdemi változást hozni a játék menetébe. Ráadásul a hangulat is feszültté vált, amit a játékvezetői hármas technikai büntetésekkel próbált csillapítani. Aztán 19-9-nél tíz pont volt már a felek között, majd a 7. percben Duric és Góbi triplájával a hazaiak megfelezték a hátrányt. 22-17 lett az első negyed vége. A második etapot a kaposváriak kezdték jobban, a hazaiak újra tízen kívül találták magunkat. A 16. percben az erőcsatár, Szabó Zsolt vesztette el a fejét, az első negyedben beszedett technikai mellé sportszerűtlen személyit vétett, ezzel számára másfél negyed után véget ért a mérkőzés. A félidő végéig tovább építette előnyét Branislav Dzunic gárdája, amely 43-26-ra vezetett a nagyszünetben.

Úgy tűnt, a vendéglátók a félidőben sem tudták rendezni a sorokat, a 24. percben már hússzal (52-32) vezetett a KKK, ráadásul Simon is beszedett egy technikait. A horvát center, Zarko Duric és Góbi Marcell révén azonban jelezték, nem adjuk fel a mérkőzést. A 26. percre 53-40-re jöttek fel, majd a vendégek négy pontja után csapatkapitány, Somogyfoki Péter állt a gárda élére. Három triplát is szerzett a negyed végéig, ezzel a fehérváriak 60-52-re jöttek fel, alaposan megtolva a harmadik játékrész második felét. A várt izgalmak azonban elmaradtak a hajrában. A 34. percig csupán Somogyfoki duplája érkezett hazai oldalról, így amikor Simon a negyed közepén betalált, már csak 74-56-ra hozta fel a DKKA-t. Innen már nem volt visszaút, ráadásul a Kaposvár a második felvonásban látott agresszív védekezésével megbénította a koronázóvárosiak támadójátékát. A végig harapós és jobb csapat benyomását keltő somogyiak 82-60-ra győztek.