A találkozón kezdőként lépett pályára a Fehérvár FC tehetséges játékosa, a 17 esztendős Kovács Patrik, akit a híres olasz transzferguru, Fabrizio Romano szóba hozott az angol Brentforddal. Mellette Vitályos Viktor, a Puskás Akadémia futballistája is helyet kapott a kezdőben, ráadásul a felcsútiaktól nyáron az osztrák Sturm Grazhoz szerződő Kern Martin is lehetőséget kapott. Rajtuk kívül az ifi BL-ben triplázó Mondovics Kevin is beszállt, ő csereként kapott szerepet a találkozón, a 86. percben.

A mérkőzést a magyar válogatott magabiztosan, 3-1-re megnyerte, Németh Hunor, Vidnyánszky Mátyás és Varga Zétény találataival.

U19-es Eb-selejtező, első szakasz, 1. forduló

Ciprus – Magyarország 1-3 (1-1)

Andorra la Vella, Centre d'Entrenament de la FAF

Ciprus: Ortelli – Paschali, Yiannakou (Socratous, 64.), Antreou, Nikolaou – Kattirtzis C. (Kattirtzis P., 64.) Panagiotis (Sofokleous, 63.) Andreou – Poursaitides (Vassiliou, 56.), Tzouliou, Panayiotou (Angeli, 82.)

Magyarország: Yaakobishvili – Kuzma, Fenyő, Vitályos, Hornyák – Vidnyánszky (Mondovics, 86.), Kern, Németh H. (Szamosi, 86.) – Varga Z. (Molnár Cs., 74.), Kovács P. (Simon B., 74.), Szabó Sz. (Bősze, 90+2.)

Gól: Tzouliou (45+5.), ill. Németh H. (21.), Vidnyánszky (51.), Varga Z. (65.)