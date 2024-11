Csak az első másfél negyedben volt szoros a mérkőzés, amely nem indult túl jól a fejér vármegyeiek számára. A csapatbusz útja jóval hosszabbra nyúlt a vártnál az autópályán, emiatt késve érkeztek, majd Keller Vidor leszakította az egyik gyűrűt a bemelegítésnél, ezt a problémát orvosolták a vendéglátók. Bár a derbi első pontjait a hazaiak szerezték, az első percekben vezettek is a látogatók, a házigazda BlueSharks 2-0 után csak 19-17-nél tudta visszavenni a vezetést. A fehérváriak főleg rutinos játékosaiknak köszönhetően nagyon szépen tartottuk magunkat, Locure, a hazai csapat légiósa okozott sok problémát: az első negyedben tíz pontig jutott, a házigazda pedig a 10. percben tartósan is átvette a vezetést. A koronázóvárosiak nem adták fel, tartották a 4-6 pontos hátrányt, aztán a negyed derekán Hibján hármasával, majd duplájával 42-32-nél kialakult a tíz pontos különbség. Mivel Locure is dobott gyors egymásutánban két duplát, 46-32-nél tetemes lett a hátrány. Eldőlni látszott a meccs, a felek 49-33-ra álltak a nagyszünetben.

Simon Benedek (labdával) harcol a házigazdákkal a palánk alatt

Fotó: Hübner Nyíregyháza BS/Molnár Krisztián

A fordulás után is dominált a Nyíregyháza, a 22. percben Tarján hármasával húsz fölé nőtt a különbség, majd Simon eladott labdája és Bonifert zsákolása jelezte, a vendégek szétestek, 67-40-nél, aztán 74-45-nél tetőzött a különbség. A játékrész hajrájában a vendégek valamicskét kozmetikáztak az eredményen, de lényegében eldőlt a mérkőzés nem volt reális, hogy 76-55-ről felállnak a dunántúliak. Az utolsó negyed igencsak kosárszegényre sikerült, ezen a mérkőzésen jobb volt a BlueSharks. A meccs képéhez hozzátartozik, hogy egy hét alatt a harmadik meccsüket játszotta a DKKA, a hétvégén 320 km-t utaztak az ország túloldalára, majd vissza.

A legnagyobb különbség ezúttal a lepattanók között volt (51-35), de a látogatók 4/26-os triplázásában sem volt ott az átütőerő. Ezúttal csak a horvát légiós, Zarko Duric jutott 20 VAL fölé: 18 pontja, 5 lepattanója és 7 kiharcolt faultja 22-es indexre volt jó. Nincs sok idő a merengésre, pénteken az éllovas Kaposvárt fogadják az MKOSZ-csarnokban. Az összecsapás érdekessége, hogy a DKKA férfi együttesét a tavalyi szezonban dirigáló, a Piros-csoportba vezető Dzunic Branislav a nyáron ült le a somogyiak kispadjára. Pikáns meccs lesz, nem vitás.