Kass Balázs az idei szezonban is rendszeresen pályára lép az Alba szerelésében, a magyar bajnokság mellett idén is játszhatott a FIBA Európa Kupa csoportkörében.

Fotó: Fehér Gábor

A szezonkezdés felemásra sikeredett. Sok energiát vett el az Európa Kupa a csapattól?

– A célunk az volt, hogy bejussunk a csoportkörbe, a Prievidza ellen már a selejtezőben kemény ellenfelet kaptunk, a kvartettünkre ez pedig hatványozottan igaz. Az Európa Kupa mindenképpen hasznos volt, komoly gárdákkal mérhettük össze a tudásunkat, ezzel is segítve a fejlődésünket, viszont ezt nem szabad felhoznunk kifogásnak. Általában kevesebb időnk volt pihenni a mérkőzések között, sokat utaztunk, a sűrű menetrend miatt meg kevesebbet tudtunk a csapatösszhanggal foglalkozni, de ahogyan mondtam, ez nem indok, a feladat adott ilyenkor ebből kell kihoznunk a legjobbat. Azért sem szabad kifogásként gondolni rá, mivel nemzetközileg is jegyzett kiváló klubok ellen állunk helyt, például a BC Kalev/Cramo, csoportelsőként továbbjutottak, észt válogatott kosárlabdázójuk is van, magas szintet képviselnek. A válogatott szünet jót fog tenni nekünk, volt egy kis időnk pihenni és újult erővel térhetünk vissza a pályára.

A nemzetközi szereplés akkor mondhatjuk, hogy jót tett a csapatnak, és sikerült fejlődniük. A továbbjutás azonban nem sikerült. Csalódottak emiatt?

– Ez egy erős csoport volt, szerintem sikerült tisztesen helyt állnunk, a továbbjutás nagy szó lett volna, viszont nincs okunk a szomorkodásra, hiszen megszorongattuk az ellenfeleinket. Az ilyen kihívásoknak köszönhetően tudunk igazán fejlődni. Idő közben személyi változás is történt Gligorije Rakocsevics személyében érkezett egy új légiós, őt is be kellett építeni a játékunkba. Szerintem jó úton halad, egy kiváló játékosról beszélünk és emberileg is jól illeszkedik a csapatba, nagy erősítés lesz nekünk.

Mi a legnagyobb különbség az Európa Kupa és a magyar bajnokság csapatai közt?

– Az európai csapatokban kilenc, vagy akár tíz olyan kosárlabdázó is van, aki minimum húsz percig a pályán tartható, nem gyengül vele a csapata játéka, míg ez az itthoni klubok esetében inkább hét-nyolc játékos.

Az NB I/A-ban az Alba hazai mérlege kiváló, viszont idegenben nem akarnak jönni az eredmények. Minek köszönhető ez a kettősség?

– Idegenben eddig kevésbé tudtunk felpörögni, ezen mindenképpen változtatnunk kell, amikor vendégpályán lépünk parkettre, akkor is magabiztosan kell játszanunk.me Az utolsó meccsünket hosszabbítással nyertük meg, egy győzelem után természetesen jobb a hangulat, viszont érezhető volt, hogy mindannyian várjuk már a szünetet, az elmúlt egy hónapban a sűrű menetrend miatt, lényegében egy üres napunk sem volt, ami idővel kissé fásulttá teheti a csapatot. Rengeteg meccset játszottunk, jót tesz ez a kis lélegzetvételnyi pihenő.

A nyáron ráadásul sokat változott a keret.

– Az edzéseken eddig is sokat tanultam a társaimtól, viszont az idei kezdés nem volt egyszerű, hiszen a tavalyi csapatból csak hárman maradtunk Fazekas Mátéval és Vojvoda Dáviddal. Egyénileg remek kvalitású kosárlabdázók alkotják a keretet, de az átalakulásnak köszönhetően időre volt szükségünk, hogy összeszokjunk, viszont a sok meccs miatt erre volt lehetőségünk. Alejandro Zubillaga keze alatt kemények az edzések, úgy építi fel a tervet, hogy mindenki tudjon fejlődni. Úgy érzem az Albánál minden adott, hogy minél jobb játékos legyek.

Hogy értékelné a saját teljesítményét, mennyire elégedett a játékperceivel?