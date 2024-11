Az öttusázók szakosztály-igazgatója, Vörös Zsuzsa elmondta, a nemzetközi szövetség (UIPM) hazánknak ítélte a június 25-túl 29-ig megrendezésre kerülő junior világbajnokságot, a hazai szövetség (MÖSZ) pedig úgy gondolta, a korábbi, fehérvári világversenyekhez hasonlóan a Volán Fehérvár ismét megfelelő házigazdája lesz az eseménynek. A nyár elején tehát ismét a koronázóvárosba látogatnak a világ utánpótlásának legjobbjai, mindössze egyetlen kérdőjel akad, a szállodai kapacitás. A központi helyszín ezúttal is a Bregyó közben található atlétikai centrum, ahol a kombinált szám, tehát a futás és a lövészet, valamint akadálypálya leküzdése történik, a nem túl távol helyezkedő uszodában pedig medencében szelik a habokat a fiatalok. A két létesítmény között található az elegáns hotel az egykori Vidámparknál található tó partján. Azonban a kosárlabdázók által használt sportkomplexum, az MKOSZ-csarnok – a hazai utánpótlás válogatottak otthona – melletti szálloda jelentős része foglalt ezen időszakban, ezért egyeztetésekre van szükség e tárgykörben, amibe a város vezetése is bekapcsolódik.

Ami biztos, a világbajnokság illeszkedik abba a sormintába, amit a fehérváriak évtizedek óta követnek, minden évben igyekeznek komoly világversenyt rendezni. Lassan 35 éve, az első, Fejér vármegyei junior vb-n - a volánosoknál a jelenben az utánpótlásban, edzőként dolgozó - Katona Ferenc 1990-ben aranyérmet szerzett egyéniben és csapatban, azóta folyamatosak a felnőtt és egyéb, korosztályos viadalok. Hat éve, 2018-ban férfi és női Európa-bajnokságot, 2019-ben junior vb-t, két éve ismét felnőtt Eb-t bonyolítottak.

-Nagyon bízunk a fiatalokban. Felnőtt versenyzőkre is szükség van, akik példát mutatnak az utánpótlásnak. Kollégáink áldozatos munkájának köszönhetően taglétszámunk továbbra is jó, a fővárosi KSI mellett mi dolgozunk a legnagyobb létszámmal, ami örvendetes, remélem, ez így marad a folytatásban is – közölte Vörös Zsuzsa.

A klubelnök, Tóth István megjegyezte, a 2024-es esztendő eredményeivel nem elégedett, lényegesen többet várt. Három éve, Tokióban Kovács Sarolta bronzérmes lett női egyéniben, a párizsi olimpián nem volt volános versenyző.