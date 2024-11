Sok nevező, és még több néző, érdeklődő tekintetének kereszttűzében zajlott az V. Isztiméri Gombfoci Bajnokság, melyet 28 főnek szerveztek meg, és amelyen hét olyan nevező is volt, akinek ez volt élete első tornája, illetve játéka. Az isztiméri önkormányzat támogatásának köszönhetően ebben az évben is a település művelődési házában tartották a versenyt, ám számos más szervezet és cég is bábáskodott az idei bajnokság születésénél is.

Sok nevező, és még több néző, érdeklődő tekintetének kereszttűzében zajlott az V. Isztiméri Gombfoci Bajnokság

Fotó: szervezők

Ahogy a korábbi években, úgy most is a 70-es, illetve a 80-as évek legnagyobb hazai futball sztárjaival játszották a gombfocit a zöld asztalokon.

Most is a 70-es, illetve a 80-as évek legnagyobb hazai futball sztárjaival játszották a gombfocit

Fotó: szervezők

– A legfiatalabb induló, az eljutott a legjobb nyolc közé, éppen a kilenc éves fiam, Magor, de ki kellett, hogy ejtsem, a legjobb négy közé jutásért folytatott küzdelmek során. Szerencsére érdeklődnek a játék iránt a fiatalok, amit az is igazol, hogy idén sokkal több ilyen korú induló vállalta a nevezést. Természetesen mi ezt értékeljük is, így egy-egy nagy tábla csokit kaptak vigaszdíj gyanánt. Akikre számítottunk, hogy benne lesznek a legjobb négy közé, azok be is jutottak, annak ellenére, hogy hatan, sőt heten is be akartak jutni. – mondta a szervező Jóba Endre, akitől azt is megtudtuk, hogy idén is volt több női versenyző is, és közülük az egyik tovább is jutott. Mint kiderült, ezen a bajnokságon nincs nemek szerinti besorolás, vagyis a nők és a férfiak egy csoportban játszanak.

Az idei gombfoci bajnokságot 28 főnek szerveztek meg, hét olyan nevező is volt, akinek ez volt élete első tornája, illetve játéka

Fotó: szervezők

A döntő küzdelem Jóba Endre és Gaál András között zajlott. Az előbbi a 43. Építők SE, utóbbi a hasonlóan legendás Kaposvár csapatával játszott. A tavalyi bajnok, Jóba Nimród édesapja, Jóba Endre végül is legyőzte a döntőben az ellenfelét, így ő állhatott egy fokkal feljebb a képzeletbeli dobogóra.

A bronzéremért vívott harc a Doroggal játszó Jóba Nimród, és a ZTE csapattal sikereket halmozó Krápicz László között zajlott. Ez is kemény küzdelem volt, de a tavalyi bajnok nem hagyta magát letaszítani a dobogóról.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően ebben az évben is a település művelődési házában tartották a versenyt, ám számos más szervezet és cég is bábáskodott az idei bajnokság születésénél is

Fotó: szervezők

Mint megtudtuk, a gombfocisok közössége nem széledt szét, sem a bajnokság sem az eredményhirdetés végén, hanem korongok és gomb nélküli asztalokhoz ültek, és ettek egy jót.