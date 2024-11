Fantasztikus hangulatban, több százezer néző előtt hajózott ki vasárnap 8 óra után a verseny negyven résztvevője a dokkból, majd az ünneplő tömeg üdvrivalgása mellett végig haladtak a dagályos csatornán a nyílt óceán felé. Közöttük volt Weöres Szabolcs is, aki Fa Nándor után második magyarként szerzett jogot a Vendée Globe-on való induláshoz. Nándor, aki végig mentorálta a felkészülését, a Spirit of Hungary elnevezésű motoroson kísérte a legutolsó pillanatig, amíg arra a szabályok lehetőséget adtak.

Hatalmas tömeg búcsúztatta a mezőnyt a Les Sables D’Olonne kikötőjében

Fotó: Szabi Ocean Racing

Fa Nándor személye mellett van egy másik fontos Fejér vármegyei vonatkozása is az idei Vendée Globe-nak. Méltatlanul kevesen tudják, hogy több hajóhéj megszületésében döntő módon közműködött – a nyolcvanas évek elején a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban érettségizett Paulovits Dénes irányította –, kápolnásnyéki Pauger Carbon cég. A világon csak kevés olyan hajóépítő műhely létezik, amelyik egy IMOCA 60-as megépítésére képes: Paulovits „Dini” üzemcsarnoka közöttük is a legjobbak közé tartozik, eddig négy ilyen csúcshajó készült nála. Ez körülbelül akkora teljesítmény, mintha valaki a Velencei-tó partján Forma-1-es autókat gyártana.

Részben náluk épült a Spirit of Hungary is, amelyikkel Fa Nándor a 2016-17-es Vendée Globe-ot teljesítette. Nándor hajójának karbon kompozit teste épült Kápolnásnyéken, amit aztán Nándi saját székesfehérvári üzemében, a Fa Hajó Kft.-nél fejezett be. A Kápolnásnyéken készült hajók közül most jó esélyekkel vitorlázik Louis Burton a Bureau Vallée-vel. Nándor „kápolnásnyéki csodának” nevezte a vitorlást és a kormányos is a kedvencei közé tartozik, aki képes „egy kilencven százalékos hajót száztíz százalékkal megvitorlázni”. De Nándor nyerő esélyesnek tartja Dalint, Richomme-t és másokat is. Ott elől nagy lesz a tülekedés, az igazi erőpróba majd a déli tengereken vár a mezőnyre.

A rajtot megelőző napokban Fa Nándor kamera előtt elemezte végig a mezőny negyven indulóját, a felvételt több részletben a szolovitorlazas.hu közösségi oldalán lelet megtekinteni. A sorozatban Nándor részletesen beszélt az esélyekről. Van, hogy a hajó sokkal jobb képességekkel bír, mint a kormányosa, máskor azonban ez éppen fordítva van, ideális esetben pedig ez az arány nagyjából kiegyenlítődik. A győzelemre esélyes franciák igazi sztárok hazájukban és a nemzetközi csúcsvitorlázás világában, őket talán lesz esélye egy németnek, egy angolnak, talán egy svájcinak megszorítani. Többnyire csak azoknak, akik a legkorszerűbb, csupán néhány éve tervezett és épített szerkezetet tudhatják maguk alatt. Örömteli, hogy hat hölgyversenyzője is van a mezőnynek, ők méltán érdemelték ki a leghangosabb tapsot és üdvrivalgást a csatorna szélén tolongó tömeg részéről.