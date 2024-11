A Volán remek formában volt a válogatott szünet előtt, legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte, az ICEHL-ben legutóbb október 6-án a Bolzano ellen szenvedett vereséget. A Capitals ellen is már játszott a csapat, az októberi bécsi mérkőzésen Kiss Dávid legénysége 4-1-re diadalmaskodott. A Hydro Fehérvár AV19 jelenleg vezeti a bajnokság alapszakaszát, soron következő ellenfele a nyolcadik helyet foglalja el.

A Hydro Fehérvár AV19 a tabella élén áll

Fotó: ice.hockey

A Vienna Capitals eddig nem szerzett túl sok gólt az alapszakaszban, eddig 33-szor találtak be, ami az egyik legrosszabb mutató. A támadójátékuk elsősorban Zane Franklin, Dominique Heinrich és Willie Raskob triójára épül, előbbi 13, míg utóbbi két játékos 10-10 pontnál jár. Ha a passzjátékot vesszük figyelembe többen is jó számokat produkálnak, az eredményességgel vannak komoly problémák, Franklin az egyetlen játékos a gárdában, aki legalább 5-ször betalált. Összehasonlításként a székesfehérvári csapatban három ilyen jégkorongozó is van, név szerint Erdély Csanád, Hári János és Christopher Brown.

Több dolog is a Volán mellett szól, először is a Capitals nincs a legjobb formában, utolsó öt meccséből csak egyet nyert meg rendes játékidőben. Az egymás elleni mérleg sem az osztrákok esélyeit növeli, a legutóbbi öt összecsapásból négyszer is az AV19 került ki győztesen.