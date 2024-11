2024. november 2., szombat, 13:30

Sárbogárd (2.) – Csór Truck-Trailer (4.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Nem lehet sem a szerencsére, sem a balszerencsére fogni a legutóbbi két vereségünket. A Dunaújváros ellen sejtettük, hogy jó mérkőzést fogunk játszani. Így is történt, látványos és izgalmas találkozó volt, sok góllal. Focizni akart mindkét csapat, annyival voltak most jobbak az újvárosiak, hogy jobb százalékban használták ki a helyzeteiket, mint mi. Bármelyik csapat nyerhetett volna, de ők belőtték a lehetőségeiket. Lajoskomáromban teljesen más volt, ez a mérkőzés nem a fociról szólt, a hazaiaknak volt egy taktikájuk, amelyet a játékvezetői hármas maximálisan támogatott, és ezzel sikerült nyerniük. Viszont szeretném elmondani, hogy ezen a meccsen több látványos és a mérkőzést befolyásoló alattomos megmozdulást nem szankcionáltak semmilyen módon. Ezért szomorú vagyok, a miatt még jobban rosszabb lett a hangulatom, hogy Mayer Dávid olyan bokasérülés szenvedett, amely után valószínűleg hosszabb ideg nem számíthatok rá. Szombati ellenfelünknek, a Csór gárdájának idén szép eredményei vannak, jó focit játszanak, mi is erre fogunk törekedni, remélem, hogy közönség szórakoztató összecsapás lesz. Az elmúlt két mérkőzéstől függetlenül csak a győzelemben gondolkodunk.

Ercsi Kinizsi (10.) - Tóvill Kápolnásnyék (8.)

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Lieber Károly kollégám lemondása után Flórián Gábor elnök úr felkért, hogy a hátralevő öt mérkőzésre vállaljam el a csapat irányítását. Korábban láttam minden mérkőzésüket, tudtam azt, mi az, amit át kellene rendezni a fejekben. Kicsit mélyen volt a társaság, volt velük egy elbeszélgetés múlt héten, csütörtökön. Mindenki pozitívan állt hozzá a gondolataimhoz, terveimhez, és ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni. Mondtam a csapatnak, hogy ez csak egységben fog működni! Az Enying elleni mérkőzésen nagyon fegyelmezetten, nem lenézve az ellenfelet, jó hozzáállással mentek ki a fiúk az öltözőből, és pillanatok alatt megerősítették a dominanciát, és ezt gólokban érvényesítették. Úgy tűnik, hogy felszakadt a gát, leestek a láncok! Ismerem a megyei labdarúgás mezőnyét, így a Kápolnásnyék csapatát is, akik ellen szeretnénk itthon is folytatni azt a játékot, amelyet elkezdtünk a múlt héten. Számunkra ez egy hatpontos mérkőzés lesz, feljebb lépnénk a tabellán, a középmezőnyben, ehhez azonban meg kell nyernünk a mérkőzést. Nekünk kell irányítanunk, rá kell erőltetni az akaratunkat ellenfelünkre. A sérülések eléggé megtizedelték a keretet, lényegében négy játékosra nem számíthatok a hétvégén.

Bodajk SE (13.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (12.)

Rigó Gábor a Bodajk SE vezetőedzője: - Szombaton azért nem sikerült otthon tartanunk legalább egy pontot, mert egy szabadrúgás után betalált az ellenfél. A védelem és a kapus hibázott, ettől független úgy gondolom, hogy sikerült egy kicsit borsot törnünk a Kápolnásnyék orra alá. Azt sajnálom, hogy nem tudtuk egy kicsit jobban megoldani, és legalább egy pontot itthon tartani. Játékban azonban felnőttünk a szinthez, és a játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget. A Mezőfalva csapata véleményem szerint előrébb tart, mint mi, és én meglepődtem azon, hogy hozzánk hasonlóan csak három pontot gyűjtöttek idáig. Amennyiben hasonló hozzáállással, és játékkal lépünk pályára ellenük, akkor a reményeim szerint pontot, pontokat tudnánk szerezni, bár ez bravúr lenne tőlünk. Valószínűleg egyel kevesebb cserém lesz, mint legutóbb, ám, ha Kovács Tibor Dávidot játékban tudjuk pótolni, akkor viszont az az eredményben is meg fog látszani.

Sárosd (3.) – Dunaújváros FC (6.)

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - A Kápolnásnyék elleni mérkőzésen sajnos előjöttek olyan hibák, amelyek eddig nem jellemezték a csapatot ebben a szezonban. Az első gól egy bedobásból született, amelyhez nem ért hozzá az ellenfél, csak sajnos a mi védőink, illetve a kapusunk. Ez egy furcsa találat volt! Az utolsó pillanatban 2-2-nél kaptunk egy szögletet, a beadás után a kapusunk kiejtette a labdát, és abból volt eredményes a Nyék. Ajándékoztunk két gólt, pedig úgy éreztem mi játszottunk jobban, mi voltunk fölényben. Ebben az idényben talán először mondhatom azt, hogy olyan egyéni bakik jöttek, amelyek megbosszulták magukat, függetlenül attól, hogy a játékunk alapján többet érdemeltünk volna. A Dunaújváros csapata láthatóan kezd stabilizálódni, és ez érződik az eredményeikben is, egyre magabiztosabbak a szezon elején nyújtottakhoz képest. Számunkra az is nagyon nagy szó, hogy ez a találkozó rangadónak számít, mivel a két csapatnak nem ugyanazok a lehetőségeik. Mi ezt a pályán szeretnénk eltüntetni, és mindent megteszünk, hogy hazai környezetben egy jó eredményt érjünk el, ami számunkra a győzelmet jelentheti. Sajnos azonban az idény vége felé eléggé létszám hiányosak vagyunk, sok a sérültünk, de aki játszani fog az a győzelemre fog törni.

2024. november 3., vasárnap, 13:30

Adony VSK (9.) - Móri SE (1.)

Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - Csóron nagyon jó kezdtük a mérkőzést, megleptük egy kicsit a házigazdákat, és a 7. percben egy nagyon szép támadás után egy teljesen jogos büntetőből vezetéshez jutottunk. Aztán kaptunk sajnos egy kerülhető gólt, ezt követően a védekezésre összpontosítottunk, nem rohantunk fejjel a falnak. A kezdeti rohamok átvészelése után 1-1-el mentünk szünetre. A fordulást követően megpróbáltunk újabb találatot szerezni, ez sikerült is. Viszont azt tudni kell, hogy a Csór elég jó csapat ahhoz, hogy csak úgy könnyen odaadja három pontot. Jöttek sorra a támadásaik, volt egy hibánk, amelyet ebben az osztályban könyörtelenül kihasználnak. Az igazsághoz tartozik, hogy szerencsénk volt, mert több lehetőséget kihasználatlanul hagytak, bár a 85. percben volt egy büntetőt érő szituáció, amelyet be lehetett volna fújni. Megdicsértem a csapatot, elégedett vagyok a pontszerzéssel, mert újonc létünkre bátran futballoztunk, azokat a dolgokat, amelyeket megbeszéltünk megvalósítottuk. A mérkőzés előtt vakon aláírtuk volna ezt az egy pontot, amit elhoztunk Csórról! Most megint egy olyan mérkőzés jön, ahol nem mi vagyunk az esélyesek, nyugodtan játszhatunk a Mór ellen, de természetesen nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk velük egy súlycsoportban, de a futball egy olyan játék, hogy van, amikor ad, és van, amikor elvesz, bízunk benne, hogy a lelkesedésünk és az akaratunk jó eredményt tud hozni, akkor nem kell szégyenkeznünk. Holentoner Edvinre öt sárga lapja miatt nem számíthatok, nagy érvágás lesz számunkra a hiánya, emellett pedig még van két betegünk is.