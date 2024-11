játékosokra. Mezey Györggyel is élmény volt dolgozni, rengeteget tudott a futballról, amit át is tudott adni, de a világról egyikük sem úgy gondolkodott, ahogy én. Annyira nem álltak közel hozzám, mint Feri bácsi.

Hartyáni a Takarodó úton töltött évek után tért vissza a Sóstói Stadionba. Verebes József lett a Vidi edzője 1979 nyarán, a Mágus mellett kezdte az edzősködést.

-Verebes két év után, 1981-ben Győrbe távozott, mert ott nagyobb célokat fogalmaztak meg, bajnokcsapatot akartak építeni, amit meg is valósítottak. Kovács Ferenc előzőleg 1972-től öt éven át már dirigálta a Vidit – vele jutottunk ki először a nemzetközi porondra -, aztán 1983-tól 1986-ig, később még egyszer, 1987-től egy szezont újra lehúzott Fehérváron. Nem csak a stadionban, a Gáz utcai lakásában is hosszú estéken át beszélgettünk a futballról. Minden területen azonos volt a véleményünk, ráadásul a feleségeink is barátnők voltak. Akkor még nem volt tíztagú stáb, a vezetőedzőnek volt egy pályaedzője, egy orvos és egy masszőr, valamint a technikai vezető. A meccsre készülés során a vezetőedző foglalkozott a támadókkal, én a védőkkel, aztán finomítottuk a taktikát. Fizikálisan rendben voltunk, nagyon kemény edzéseket vezényelt. Az alapok megvoltak, a Szőke Miklós vezette ifiből felkerülő fiatalok remek képzést kaptak előzőleg, az onnan érkező tizenévesek, Csongrádi és társai folyamatosan szorították ki az öregeket – köztük engem is - a hetvenes évek közepén az első csapatból. Kondicionális problémáink nem voltak, ami leginkább a Manchester United elleni továbbjutás során csúcsosodott ki, egy rendkívül erős együttest búcsúztattunk, ráadásul olyan időjárási körülmények között, amelyek egyértelműen nekik kedveztek. A Paris SG is elképesztő játékosokból állt, azonban csapatként erősebbek voltunk, háromszor megvertük őket, meggyőződésem, ha játszunk még háromszor, akkor is mi nyerünk, annyival jobbak voltunk, a játék minden elemében. Voltak náluk extraklasszisok, de bizonyítottuk, hogy ez csapatsport. Csak akkor lehetsz eredményes, ha képes vagy kollektívaként teljesíteni. A jelenben említhetnénk Messit, vagy Ronaldót, akik különleges adottságokkal rendelkeznek, képesek meccseket eldönteni, de társak nélkül ők sem lehetnek eredményesek, a csapattagok segítsége nélkül nem jutnának messzire. Kellenek azok a futballisták, akik kiszolgálják őket. Amúgy visszatérve az 1984-85-ös sorozatra, számomra érdekes, hogy anno, az első fordulóról, a Dukla Praha elleni párharcról nagyon kevés szó esik, pedig már az a továbbjutás is bravúr volt, kimondottan erős cseh együttessel találkoztunk.