A fehérvári erőcsatár, a mindig megbízható Szabó Zsolt bár elutazott az összecsapásra, civilben nézte a kispadról a mérkőzést. A rutinos magasember még a Fót ellen szedett össze bokasérülést, ezért nem tudta vállalni a játékot. Lőrincze hármassal adta meg az alaphangot a kezdésnél a hazaiaknak, majd Tichov és Szanyi is betalált kintről. A túloldalon Duric, Molnár és Simon keze is elsült, így tartották a lépést a Fejér vármegyeiek, sőt, gprsan elléptek, a 8. percben már 24-15-re vezettek. Az első negyedet 26-20-ra nyerték, a kisszünet után zárkózott a TF (13. perc, 29-26), azonban a vendég Büki és Somogyfoki két-két hármasával tartotta a vezetést. A félidő hajrájára változott a játék képe, beestek a hazai hármasok, 39-38-ra már a fővárosiak vezettek. Hullámzott a játék, a látogatók Molnár Dániel kosaraival szerezték vissza az előnyt a nagyszünetre (47-43). A második félidőre alaposan visszaesett a DKKA ponttermése. A 26. percben utolért őket a TF (53-53), a házigazdák egy támadással később a vezetést is átvették. A 30. percben egyetlen támadás erejéig még fordítottak a fehérváriak, de a záró negyedet már a TF kezdhette előnyből (60-59), a folytatásban állandósult a hazai vezetés. A 35. percben 69-62 állt a táblán, két perccel később a vendégek feljöttek 71-69-re, majd két minutum kosár nélkül telt el. Az utolsó percnek 73-69-vel fordultak az együttesek, Tóth Péter próbálta menteni a menthetőt. Hármasa után Tichov egy büntetőt dobott be, így a dunántúliak támadhattak az egyenlítésért vagy a győzelemért. Duric kétszer is jó helyzetből próbálkozhatott a festéken belülről, de kimaradtak a dobásai, így a DKKA zsinórban harmadszor is vereséggel hagyta el a játékteret.

A 75-72-re végződő mérkőzésen Tóth Péter volt a csapat vezére: 20 pontjával, 5 gólpasszával és 4 lepattanójával 25 VAL-ig jutott. November 9-én lesz lehetőségünk a javításra legközelebb. Azonban a hazai, Vasas elleni mérkőzés nem tűnik könnyebb feladatnak. Férfi NB I/B Piros-csoport, Budapest, Ludovika Aréna, vezette: Esztergályos Róbert, Hegedűs Attila, Tóth Bence (Herczeg Ágoston)