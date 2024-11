„Három a magyar igazság” – harsogta a Fejér Megyei Hírlap 40 évvel ezelőtt, hogy a Videoton SC 1-0-ra legyőzte a Paris SG-t hazai pályán, ezzel 5-2-es összesítéssel továbbjutott az UEFA Kupa harmadik körébe. Nem volt azonban ez egyszerű menet, hiszen, bár a pályán az idegenbeli 4-2-es győzelem után már 2-0-ra elhúzott a Vidi, leszállt a köd és félbeszakadt a mérkőzés 1984. november 7-én. A szabályok szerint így újra kellett játszani a mérkőzést, méghozzá 0-0-ról, ami azt jelentette, Burcsa Győzőéknek harmadjára is meg kell mérkőzniük a párizsiakkal.

„A legszebb várakozásokra is rácáfolva 25 ezer szurkoló várta tegnap délután egy órakor türelmetlenül a csapatokat. A város tehát összefogott a Videotonért: az iskolákból idejében elengedték a diákokat és ez egyszer a munkahelyeken is elnézőek voltak a nagy meccsre kíváncsiak iránt. Még az időjárás is méltó volt az alkalomhoz engesztelően sütött a nap” – írta lapunk a mérkőzéssel kapcsolatban. Ebből is látszik, hogy mekkora futballünnep volt negyven évvel ezelőtt Székesfehérváron.

A tudósítás szerint a franciák rögtön támadólag léptek fel, jelezték, megpróbálnak élni az újrajátszás adta lehetőséggel. A Videoton elfogadta a kihívást, így nagy iramú összecsapást láthatott a publikum.

Az első félidőben bár sok támadás és helyzet volt, nem született gól egyik fél részéről sem. A fordulás után viszont hamar eldöntötte a továbbjutás kérdését a Videoton. „A kirobbanó formában lévő, kalandozó kedvű Májer lefutotta a védőket, közeli lövését a jó ütemben vetődő Moutier még kiütötte, ám a szélső ismétlésével szemben már tehetetlen volt” – számolt be az 1-0-s végeredményt is beállító találatról a Fejér Megyei Hírlap. Májer Lajos utána elmondta, Burcsa Győző kitűnően indította, azt tudta, hogy gyorsabb, mint a francia hátvédek, aztán amikor a kapussal állt szemben a hosszú sarkot célozta. „Végtelenül boldog vagyok, hogy ezúttal az én gólommal nyertünk!”

Lapunk beszámolójából kiderül, a csapat által régóta áhított és jól megérdemelt óriási tapsvihar közepette ért véget a mérkőzés, amely után a Videoton bejutott a legjobb 16 közé az UEFA Kupában.