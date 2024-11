A Ferencváros már a 17. percben emberelőnybe került, ezt azonban nem tudta kihasználni a fővárosi csapat az első játékrészben. A fordulás után azán mindössze kilenc percet kellett várni, Varga Barnabás juttatta előnyhöz egy bombagóllal a zöld-fehéreket, 0-1. Két perccel később aztán Kristoffer Zachariassen is bevette az ukránok kapuját, 0-2. Itt nem állt le a gépezet, Varga ismét beköszönt, ezúttal a 67. percben, 0-3.

A 0-3-mas állásnál érkezett a pályára a 76. percben Gruber Zsombor, a Puskás Akadémia-nevelése, valamint Saldanha. Ugyanebben a percben jött is az újabb gól: a két csere összehozta a negyediket, a Felcsúton pallérozódó fiatal szolgálta ki a brazil klasszist, aki beállította a végeredményt, 0-4. Ennél szebb debütálásra talán nem is számított Gruber, aki a válogatottba is meghívót kapott.

Az osztrák Rapid Wien a moldáv Petrocub vendégeként lépett pályára a Konferencialiga főtábla harmadik fordulójában. A bécsieknél kezdőként kapott szerepet a székesfehérvári születésű, és a Főnixnél valamint a Videotonnál nevelkedő Bolla Bendegúz is, aki már a 13. percben előnyhöz juttatta csapatát. Ezután sajnos megsérült, így a 39. percben le is kellett cserélni. Végül a Rapid magabiztos, 3-0-s diadalt aratott idegenben.

Gólt lőtt, de sajnos lesérült Bolla Bendegúz

Fotó: NSO

Európa-liga, főtábla, 4. forduló

Dinamo Kijev (ukrán) – Ferencvárosi TC 0-4 (0-0)

Hamburg, Volkparkstadion, Vezette: Mohammed Al-Hakim (svéd)

Dinamo Kijev: Buscsan – Karavajev, Bilovar, Mihavko (Popov, 80.), Dubincsak – Bujalszkij (Vivcsarenko, 24.), Brazsko, Saparenko (Rubcsinszkij, 78.) – Kabajev (Bragaru, 63.), Vanat (Guerrero, 63.), Volosin. Vezetőedző: Olekszandr Volodimirovics Sovkovszkij

Ferencvárosi TC: Dibusz – Makreckis (Kaján, 64.), Cissé (Botka, 55.), Gartenmann, Ramirez – Rommens (Maiga, 64.), Abu Fani – Kady Borges, Zachariassen, Traoré (Gruber, 76.) – Varga B. (Saldanha, 76.) Vezetőedző: Pascal Jansen

Gól: Varga B. (54., 67.), Zachariassen (56.), Saldanha (76.)

Piros lap: Dubincsak (17.)

Konferencialiga, főtábla, 3. forduló

Petrocub (moldáv) – Rapid Wien 0-3 (0-1)

Kisinyov, Zimbru Stadion, Vezette: Bandic (bosnyák)