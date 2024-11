Vasas SC – Alba Fehérvár KC 32-28 (16-14)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 300 néző

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Vasas SC: Balog J. – Mihály, Boldizsár, Dubán 1, Farkas J. 12 (5), Szilovics 9, Oláh 4. Csere: Zsigmond (kapus), Domokos 1, Sápi 2, Nagy N., Ferenczy D. 2, Dombi 1, Juhász F. Vezetőedző: Konkoly Csaba

Alba Fehérvár KC: Hadfi – Szabó-Májer, Trawczynska 4 (4), Moreno 2, Kövér 2, Szmbatian 2, Takó 6. Csere: Aalla (kapus), Szabó K. 2, Kocsis B. 5, Sulyok, Utasi 4, Tolnai 1, Bojtos. Vezetőedző: Szuzana Lazovics.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4

Azzal a találkozó előtt egyaránt tisztában voltak a felek, hogy a tabellán elfoglalt helyezésük miatt - a Vasas a 13., míg az Alba a 11. pozícióban tanyázott a kezdő sípszót megelőzően - négypontos összecsapásra kerül sor. Így aztán nem lehetett azon csodálkozni, hogy mindkét csapat játékosainál elszánt tekintettekkel találkozhattunk a bemelegítés alatt.

Két gyors támadásból volt eredményes a Vasas, a gólok sorát a fehérvári nevelésű Dubán Nikolett nyitotta meg egy bejátszásból, de gyorsan csatlakozott hozzá Farkas Johanna is. A 4. percben Tamara Szmbatian emberhátrányból szépített, egalizáni azonban nem sikerült, mert egyrészt Szmbatian második ziccerét kihagyta, a piros-kékek pedig szurkolóik ütemes bíztatása mellett újabb gólokat szereztek, 4-1. A folytatásban jobban védekezett a házigazda, ráadásul az Albások a lövés pontossággal is hadilábon álltak. 6-2 után unta meg lányai tehetetlenségét Szuzana Lazovics, és időkéréssel próbálta őket feltüzelni. Túlságosan sok foganatja ennek nem lett, mert az újabb találatot is a Vasas érte el Szilovics Fanni révén. Közel ötperces gólcsend után, a 12. percben láthattuk az újabb fehérvári gólt, amikor Szabó Kitti vette be Balog Judit ketrecét. A legutóbbi meccsekhez képest nem volt annyira stabil az AFKC védekezése, kevésnek bizonyultak az ütközések és ennek következtében rendre megtalálták az angyalföldiek a réseket a falban. Bár a félidő közepére felzárkózott az Alba három gólra, a támadásaik átütő ereje ekkor sem volt az igazi. Majd úgy tűnt mintegy varázsütésre, hogy megrázták magukat, Takó Viktória zsinórban kétszer betalált, előbb egyre csökkentette a hátrányukat, ezt követően pedig a 27. percben egyenlített, 13-13. A félidő hajrája azonban a Vasasé lett, bár Kövér Lucának lett volna lehetősége arra, de elpuskázta ziccerét, így nem állhatott azonos szám mindkét együttes neve mellett a szünetre.