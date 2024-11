A Puskás Akadémia szombaton 1-1-es döntetlent játszott az Újpest FC-vel, így abban az esetben tarthatta a lépést riválisával, ha az vasárnap pontokat veszít. A Ferencváros kis híján ki is kapott a botladozó Debreceni VSC ellen, de a végén jött az ex-puskásos Gruber Zsumber és megszerezte első gólját a fővárosiak színeiben, amivel beállította a 2-2-es végeredményt. A fiatal futballistát a 83. percben cserélték be, két perccel később pedig eredményes volt.

A Ferencváros az ex-puskásos Gruber Zsombor első zöld-fehér színekben szerzett góljával menekült meg

Fotó: Török Attila / NS, archív

Bajban a Ferencváros?

A fővárosi zöld-fehérek legutóbb az ETO FC Győr otthonában is 1-1-es döntetlent játszott, most pedig azt a Debreceni VSC-t nem tudta megverni, amelyet még a Fehérvár FC is legyőzött 2-0-ra, valamint a Puskás Akadémia is felülmúlta 1-0-ra nemrég. A címvédő vesszőfutása úgy néz ki tovább folytatódik, ami nagy lehetőséget adhatna Hornyák Zsoltéknak arra, hogy harcba szálljanak a bajnoki címért is akár, jelenleg azonban még az FTC vezeti a tabellát.