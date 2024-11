13. forduló

2024. november 16., szombat, 13:00

Sárbogárd (2.) – Adony VSK (9.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Jó csapat a Mór, jó edzővel, türelmesek voltak, megvárták, hogy hibázzunk ellenük. Inkább kontrára próbáltak játszani, mi pedig már a mérkőzés hajrában mindent egy lapra feltéve nagyon kinyíltunk. Olyan is előfordult, hogy létszámhátrányosan védekeztünk az egyenlítés reményében. Nagy nyomást helyeztünk rájuk, de nem volt igazi átütőerő a támadásainkban, és a végén lekontráztak bennünket kétszer is. A győzelmük megérdemelt, gratulálok hozzá, viszont a gólkülönbséget túlzónak tartom. Szombaton érkezik hozzánk az Adony csapata, amely újoncként bizonyított, rutinos edzőjük van, aki jól fel tudja készíteni őket. Mindenféleképpen nyernünk kell, és ennek érdekében meg is fogunk tenni mindent, győzelemmel akarjuk zárni az őszt. Ahogy a legutóbbi hétvégén, úgy most is több hiányzónk lesz, Mayer Dávidra a téli alapozáskor talán már számíthatok, kívül Horváth Attila, Gráczer Bence, és Luczek Roland nem teljesen egészséges, de bízom abban, hogy közülük azért néhányan léphetnek.

Ercsi Kinizsi (11.) - Dunaújváros FC (4.)

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Mezőfalván az első félidő hidegzuhanyként ért, mert teljesen mást beszéltünk meg az öltözőben, mint amit kivittünk a pályára. Sajnos a fiatalság és a rutintalanság számlájára írható ez, és a mérkőzés elején már megpecsételődött a sorsunk, több hibát is vétettünk. Fél óra elteltével négy nullára vezetett az ellenfél, nem nagyon tudtunk visszajönni a meccsbe, bár a második félidőben voltak lehetőségeink, több száz százalékos helyzettel. Igaz egy kicsit más felfogásban és futballal mentünk ki a szünet után, ez a negyvenöt perc már elfogadható volt. Amennyiben így álltunk volna neki az első félidőnek, akkor nem ez a végeredmény születik. Nem nyertük meg a párharcokat, a középpályán nem tudtunk szerezni, támadásokat vezetni, és rosszak voltak az utolsó passzok. A Dunaújváros csapatát jól ismerem, edzőjükkel, Gróf Andrással együtt futballoztam, dolgoztunk is együtt. Nagyon nehéz mérkőzést várok, főleg úgy, hogy a múlt héten több betegünk volt, és hőemelkedéssel vállalták a mérkőzést. Ezen a héten újabb játékosunk lázasodott be, úgyhogy nem tudom, hogy még mi fogja megnehezíteni a dolgunkat. Az biztos, hogy nagyon oda kell figyelnünk majd a védekezésre, ellenfelünk jó fejelő, jó játékosokból áll, és eléggé gólerős támadóik vannak.