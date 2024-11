A felcsúti együttes a válogatottszünet előtt belekerült egy rossz sorozatba, három mérkőzésen maradt nyeretlen zsinórban. A DVTK és az Újpest ellen 1-1-es döntetlennel zártak Hornyák Zsolt fiai, míg a Zalaegerszegi TE vendégeként 4-2-re kikaptak, így Nyíregyházára úgy utaztak, hogy mindenképp be kell gyűjteniük a három pontot, ha szeretnék tartani a lépést az élmezőnnyel. Végül mindegyik góljuk egy pontot ért, hiszen 3-0-ra diadalmaskodtak az újonc otthonában. Ezzel a sikerrel a csapat továbbra is tapad a Ferencvárosra, főleg, hogy a fővárosi zöld-fehérek nem tudtak nyerni az elmúlt fordulóban a Diósgyőri VTK ellen.

Az MTK Budapestnek sem alakult jól az elmúlt időszak. A kék-fehérek még a válogatott szünet előtt 1-1-es döntetlent játszottak otthon a ZTE-vel, majd idegenben 2-0-ra kikaptak a Nyíregyháza Spartacus FC-től, a pihenő után pedig csak egy 2-2-es döntetlenre futotta nekik az ETO FC Győr ellen a legutóbbi fordulóban. Horváth Dávid fiai ennek ellenére is erőn felül teljesítenek, a negyedik helyen állnak 13 mérkőzésen begyűjtött 23 pontjukkal, csupán néggyel elmaradva az éllovas FTC-től. A két csapat találkozott már egymással az új idényben, még augusztus 18-án Felcsúton a Pancho Arénában, ahol a házigazda Puskás Akadémia szoros találkozón, Jonathan Levi góljával 1-0-ra diadalmaskodott. Az elmúlt időszakra is ez a jellemző: a legutóbbi öt egymás elleni összecsapásból négyet megnyert Hornyák Zsolt együttese – van a diadalok közt 6-1-es otthoni, 5-0-s idegenbeli siker is –, amely így mindenképp pozitív előjelekkel utazhat a fővárosba.

– Borzasztó nehéz mérkőzés lesz, az MTK szép és jó focit játszik, eredményes, ahogy látjuk a tabellán. Nyilván győzni szeretnénk, mindig a saját játékunkra koncentrálunk, most is ez lesz a legfontosabb – nyilatkozta a puskas­akademia.hu-nak Kerezsi Zalán, a csapat szélsője.