Szuna Roland (1980-2024)

A székesfehérváriaknál összesen 242 bajnoki mérkőzésen játszott és öt bajnoki címet is bezsebelt. 2001-ben a legjobb újoncnak választották Szunát, aki így kiérdemelte a Kósa Kupát. Karrierje során három világbajnokságon is járt a válogatottal, amelyeken egy Divízió-1 világbajnoki ezüst- és bronzérmet is szerzett.

Szuna Rolandot október 12-én kísérték utolsó útjára, a Béla úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

A kiváló jégkorongozó halálát követően testvére, Szuna Gábor emlékezett vissza testvérére, aki egyben a legjobb barátját is elveszítette azon a tragikus hétvégén.

Kozma Imre atya (1940-2024)

A sport elkötelezett támogatója volt Kozma Imre atya, katolikus pap, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára is, aki október 17-én, életének 85. évében elhunyt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a fehérvári Aranycsapat Alapítvány támogatója is volt, lapunknak pedig hosszan mesélt a sporttal való kapcsolatáról is Tihanyi Tamás munkatársunknak.

Kiemelkedő sportolóink mellett emlékezünk minden olyan személyre, aki 2024-ben hunyt el. Nyugodjanak békében!