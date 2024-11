A magyar labdarúgó-válogatottra novemberben két Nemzetek Ligája mérkőzés vár, először 16-án szombaton Hollandiában lép pályára a csapat, majd 19-én kedden a német nemzeti tizenegyet fogadja. Marco Rossi szövetségi kapitány 5-én kedden kihirdette a keretét. A két NB I-es, Fejér vármegyei együttesb közül ezúttal is a Puskás Akadémia ad játékost a csapatnak, Nagy Zsolt ismét meghívót kapott.

Ahogy azt már megszokhattuk, több Fejér vámegyei kötödésű futballista is ott van a keretben, ráadásul a két újonc, akit meghívott Marco Rossi is megyei nevelés. A jelenleg a Bundesliga 2-es Braunschweignél futballozó Szabó Levente a Vidinél pallérozódott, míg Gruber Zsombor Felcsúton töltötte utánpótlás éveinek java részét és a Puskás Akadémiánál lett NB I-es futballista.

Az újoncok mellett a Puskás Akadémia nevelés Sallai Roland és Tóth Balázs, a Székesfehérváron felnövő Szoboszlai Dominik és Bolla Bendegúz, az FC Főnixnél is nevelkedő, valamint a Vidiben is megforduló Csoboth Kevin is ott lesz a válogatott keretben. Mellettük Nego Loicnak és Fiola Attilának is bizalmat szavazott Marco Rossi, akik korábban meghatározó futballistái voltak a Vidinek.

A magyar labdarúgó-válogatott teljes kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (el-Fateh, szaúdi), Tóth Balázs (Blackburn Rovers, angol).

Védők: Willi Orbán (RB Leipzig, német), Balogh Botond (Parma, olasz), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC, német), Fiola Atila (Újpest FC), Szűcs Kornél (Plymouth, angol)

Középpályások: Kerkez Milos (Bournemouth, angol), Bolla Bendegúz (Rapid Wien, osztrák), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nego Loic (Le Havre, francia), Nagy Ádám (Spezia, olasz), Schäfer András (Union Berlin, német), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

Támadók: Sallai Roland (Galatasaray, török), Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol), Csoboth Kevin (St. Gallen, svájci), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Szabó Levente (Braunschweig, német)