Négy napon át Székesfehérvárra figyelt a hazai korosztályos ökölvívás. A Fehérvár Küzdősport SE öt érmet, közte három bajnoki címet nyert. A legnagyobb küzdelmet a férfi junior 66 kilogrammos súlycsoport hozta. Az első éves junior Turós Levente óriási csatában nyerte meg a bajnoki címet a szintén korosztályos válogatott Horváth Szabolcs ellen.

Turós Levente és édesapja, egyben mestere Turós Arnold

Fotó: Fehér Gábor



– Iszonyatosan szoros, és taktikus meccs volt, ez a küzdelem kapta meg a bajnokság legjobb mérkőzésének járó különdíjat. Levit nagyon hajtotta, hogy itthon bokszolhatott. Most is bebizonyosodott, hogy sokan szeretik a bunyóját, ahogy az ellenfeléét, Szabiét is. Igazi csemege volt a küzdelmük – jegyezte meg fia teljesítményével kapcsolatban Turós Arnold, az FKSE vezetőedzője.

– A tanítványaim igazi csapatot alkottak, mindenki sokkal jobban bokszolt, mint a bajnokságot megelőző utolsó edzésen. Teljesen más gyerekek mentek be a ringbe, felnőttek a feladathoz.

A 63 kg-os súlycsoportban Illés Nóra ellentmondást nem tűrően a második menetben döntő fölénnyel nyerte meg a bajnoki címet Gali Edina ellen. Zsolnai Naomi meccs nélkül maradt súlycsoportjában, így bunyó nélkül lett végső győztes. 52 kg-ban a Dunaújvárosban élő Nagy Zsófiát csak a döntőben állították meg, Dobos György tanítványa a junior Európa-bajnoki ezüstérmestől Petrimán Patríciától kapott ki. Fekete Leon harmadik lett az ifi 67 kilogrammos súlycsoportban, miután kikapott az elődöntőben.

A házigazda MÁV Előre SC ökölvívó szakosztályának versenyzője Lakatos Imrének nem sikerült a döntőbe jutás, így a házigazda a sikeres rendezés mellett, egy bronzérmet is ünnepelhetett.