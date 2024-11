Továbbra is a klubban edz Berki Mazsi a közismert médiaszemélyiség, aki a Hell Boxing Kings nemzetközi sztárboxra készül, és december 1-én vív meg egy román versenyzővel. Berki Renáta, azaz Mazsi tavaly októberben csatlakozott a klubhoz.

Fotó: Fehérvár Küzdősport SE

Az egyesület a november 21-24 megrendezendő junior és ifjúsági országos bajnokságon 13 versenyzőt indít – köztük kezdőket is.

A felnőtt mezőny december elején méri össze tudását az ob-n, ott szintén népes versenyzői létszámmal indulnak Turós Arnold tanítványai. A klub több öklözője Gyergyószentmiklóson az erdélyi akadémián válogatott versenyzőkkel készül.

Fotó: Fehérvár Küzdősport SE

December 7-én a New School Promotion megrendezi a Next Generation elnevezésű profi gálát Szentendrén, amelyen Magyarország legjobb fiatal amatőr bunyósai debütálnak a profik között és a rendezvényre Turós Levente is meghívást kapott egy bemutatómeccs erejéig. A klub bunyósa hivatalosan még nem léphet a profik közé, mert csak 15 éves, de látványos bunyóját szeretik a bokszrajongók.