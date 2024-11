Nagy változáson ment át a Vidi kerete a nyár folyamán, többen távoztak, és sok fiatal előtérbe került. A Fehérvár FC ennek ellenére is igazolt rutinos játékost, hiszen Nagy Gergely érkezett a csapathoz második számú kapusnak. Volt olyan sztárkapus, akinek ez a szerepkör nem felelt volna meg, így szerződött a piros-kékhez.

A jelenleg klub nélküli Dombó Dávid elárulta miért nem igazolt a Fehérvár FC csapatához

Fotó: NSO

A 31 esztendős kapus korábban megfordult a Szombathelyi Haladásnál, Mezőkövesden, Kisvárdán és a Vasasnál is, legutóbb pedig a Zalaegerszegi TE játékosa volt, most pedig csapat nélkül tengeti életét. A Térfélcsere podcast vendégeként azonban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról miért nem igazolt Székesfehérvárra.

„Lett volna lehetőség elmenni Tóth Balázs eligazolása után a Videotonba, azonban ott egy fiatal kapusban gondolkoznak, amivel nincsen semmi probléma. Én is azt gondolom, hogy meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget,

de jelenleg még nem tartok ott a karrieremben, hogy ilyen opció miatt legyek második számú kapus.

Ha van egy egészséges versenyhelyzet az nagyon jó a két kapus és a csapat számára is, viszont a Fehérvárnál más volt az opció, ott meg volt mondva, hogy második számú kapust keresnk, mert a Dala Martinban gondolkodnak, amivel semmi probléma. Ha 37-38 éves lennék, akkor az egy jó opció lehetett volna, de most nem éreztem ezt" – fogalmazott a beszélgetésben Dombó Dávid. Korábban hasonlóan nyilatkozott arról is, miért távozott Zalaegerszegről.