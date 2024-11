A lényegi kérdések már az odavágón eldőltek, viszont több olyan játékos is szerepet kapott, aki eddig nem igazán szerepelt a felnőtt csapatban.

A mérkőzés Szita Donát duplájával kezdődött, így már öt percet követően 2-0 állt az eredményjelzőn. A hazaiak ezt követően is domináltak, viszont a helyzeteik rendre elakadtak, azonban Anze Zezelj révén sikerült még egy gólt szerezni a szünetig, 3-0.

A második harmad első tíz percében hősiesen védekeztek a vendégek, azonban az emberhátrányt már nem bírták átvészelni bekapott gól nélkül, Dobos Mihály Bendegúz volt eredményes, 4-0. A következő pihenőig nem született újabb találat.

A harmadik játékrész első perceiben stabil volt a szegediek védelme, azonban a fáradság egyre jobban kiütközött a játékosokon. A 48. perc végén beindult a FEHA19 támadógépezete és futószalagon szállították a gólokat. Santtu Hakanen indította a sort, utána Németh Zalán is betalált, ezzel már 6-0 volt az állás. Kurián Soma Ákos kiállítása csak rontott Dósa Dávid legénységének a helyzetén, a gárda a maradék tartását is elveszítette. A hátralévő időben Zezelj még kétszer, Antonijevic Aleksandar és Hakanen egyszer-egyszer talált be. A végeredmény végül két számjegyű lett, a FEHA19 10-0-ra diadalmaskodott. A szegediek az utolsó pillanatig küzdöttek, de a két mérkőzés alatt kijött az osztálykülönbség az együttesek között, ennek megfelelően összesítésben 17-2-re nyertek a fehérváriak.

Tokaji Viktor legénysége a következő fordulóban a Budapest JAHC U21-es csapatával találkozik.

FEHA19 – Goodwill Pharma Szeged 10-0 (3-0, 1-0, 6-0)

Magyar Kupa 2. forduló, Ifj Ocskay Gábor Jégcsarnok, 223 néző. Vezette: Tóth R., Majoros, Ozsváth, Sábián.

FEHA19: Csibi – Falus, Bogesic (2), Zezelj 3, (1), Farkas (1), Dobos M. B., 1 (3), Szabó P., Balázsi, Ambrus Cs., Hakanen 2, (2), Szita D. 2 (1), Bajkó (2), Horváth D. D. (1), Németh Z. 1 (1), Alapi (1), Balasits (1), Balogh (1), Balogh Á. (1), Gyuró, Pallag-Bozsák, Antonijevic 1. Vezetőedző: Tokaji Viktor.