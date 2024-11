Kiváló formában szerepelt az idei őszön, Hári János mögött a második legtöbb pontot gyűjtötte – azóta Sebők Balázs megelőzte, immár ő a második -, hét gólja mellett 11 gólpasszt osztott ki a társaknak, szinte minden mérkőzésen hozzátett valamit rendkívül jó statisztikájához. Vasárnap este, a Graz elleni, hatalmas csatában megnyert bajnokin már az első harmadban kiszállt a játékból, a kiváló csatár egy sajnálatos ütközést követően csigolyasérülést szenvedett. Azonnal lejött a jégről, kórházba szállították.

Azóta jobban van, de a közeljövőben biztosan nem lép jégre, minimum hat, de inkább nyolc hét kihagyás vár rá. Vagy még több. Lassan lépked, láthatóan nehezére esik minden mozdulat, a nyakmerevítő rendkívül hasznos, ám zavaró.

– Ennyire komoly sérülésem mindössze egyszer volt, hét éve súlyos agyrázkódást szenvedtem, húsz meccset voltam kénytelen kihagyni, az sem volt gyerekjáték. De ez az ütközés annál is komolyabb. Kiesett az ütő a kezemből, hajoltam le érte a palánknál, a „vak” oldalról érkezett a vendégek játékosa, nem vettem észre. Hirtelen egy nagy reccsenést éreztem, valamint annyit, hogy elsodorta a fejemet, balszerencsés jelenet volt. Annyi lélekjelenlétem még volt, hogy gyorsan lekoriztam, mentem be az öltözőbe, majd azonnal indultunk a kórházba – mondta a válogatott csatár.

Közli, a mostani időszak nem szerencsés, ám a nyakmerevítő használata kötelező. A helyzet egyáltalán nem kellemes.

– Főleg az első néhány nap nehéz, fájdalmaim vannak, de kibírható, arra gondolok, járhattam volna jóval rosszabbul is. Az biztos, az idei évben már nem léphetek pályára. Minden attól függ, miként alakul a rehabilitáció, januárban már szeretnék ismét ott lenni a jégen a társakkal. Én azon leszek, természetesen mindent megteszek, hogy minél előbb, még az új esztendő első hónapjában visszatérjek, de kapkodni nem fogok. Azt mindenki megérti, hogy olyan testrészen sérültem meg, ami a felépülés szempontjából időigényes, egy ilyen balesetet nem szabad félvállról venni. Akadnak dolgok, amelyek nem rajtam múlnak, mindennek megvan a maga ideje.