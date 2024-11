A klub honlapján közzétett videóban 5 a DVTK ellen szerzett emlékezetes gólt idéznek fel. Valamennyi a győzelmet jelentette a Vidi számára.

Az első az 1992/1993-as szezonra datálódik, a Puhl Sándor által vezetett diósgyőri meccsen jobbára bunkerfocit játszott a Vidi, de így is tudott nyerni. A 60. percben Czéh László ívelt szabadrúgást a kapu előterébe, ahol a védekező középpályásként először bevetett Földes István megcsúsztatta a labdát, s az a kapu bal oldalába hullott. Ez volt Földes utolsó gólja a piros-kékeknél, a következő szezont már a Rába ETO-ban kezdte. A Videoton Hartyáni Gábor vezetésével a találkozót követően a negyedik helyén állt a bajnokságban, végül a 6. helyen zárt. A DTVK a 16 csapatos NBI 12. helyén szerénykedett, majd a osztályozón kiesett az élvonalból.

A magyar futball a legendás Ilovszky Rudolfot gyászolta, amikor 2008 szeptemberében 1-0-ra nyert a Vidi Avasalján. Ezúttal a főszereplő Simek Péter volt, aki mindjárt a találkozó nyolcadik percében megszerezte a győztes gólt. Milan Pavlicic beadását több hazai védő is elvétette, végül Simek 12 méterről verte be a jobb felső sarokba. Tegyük hozzá gyorsan: a győzelemhez a remekül védő Sebők Zsolt is hozzájárult.

A 16 csapatos bajnokságban a meccset követően a Fehérvár a 8., a DVTK a 14. helyen állt a tabellán. A szezon végén a Vidi 6., a Diósgyőr a 12. helyen zárt.

Aztán 2015 augusztusához érkezünk a videóban: ezen a mérkőzésen már a nyolcadik percben hátrányba kerültek a bajnoki címvédő fehérváriak Koman Vladimir értékesített büntetőjét követően, a bajt pedig tetézte Simon Ádám kiállítása. A teljes második félidőt emberhátrányban játszotta a Vidi, mégis győzni tudott: a hosszabbításban előbb Filipe Oliveira egyenlített, majd Rémi Mréval beadásából Pátkai Máté a 95. percben megszerezte a győztes gólt!

19 nappal később távozott a vezetőedzői posztról Bernard Casoni, és átmenetileg Pető Tamás ült le a kispadra! A 12 csapatos bajnokságban a Vidi a 2., a Diósgyőr a 9. lett.

A 2019/2020-as szezon a következő állomás: a Diósgyőr otthonában Stopira már a 6. percben megszerezte a vezetést, ám Bacsa Patrik még a szünet előtt egyenlített, de erre is volt válasza Joan Carillo együttesének: Futács Márkó passza után Kovács István gólt lőtt, és ismét a Vidi került előnybe. A meccs hajrájában Boban Nikolov állította be a 3-1-es végeredményt. A szezont a Vidi a 2., a Diósgyőr 9. helyen zárta.