Már az első negyedben az öltözőben maradt az Alba Fehérvár, az oroszlányiak gyorsan elhúztak kilenccel, 15-6 állt az eredményjelzőn. Ekkor a Zubillaga legénység egy kicsit összekapta magát, visszajött egy pontra, majd 16-14-ről 16-19-re fordított. Onnantól a székesfehérváriak a kezükben tartották az irányítást és négypontos előnyre tettek szert a szünet, 26-30. A pihenő után többnyire tartani tudta az Alba az előnyét, azonban volt, hogy a Lions átvette a vezetést, azonban a nagyszünetre sikerült két pontra csökkenteni a különbséget, 47-49.

A fordulás után azonnal egyenlített az OSE Lions, ráadásul meg is fordította az állást, az előnyt pedig 58-61-ig nem is adta vissza az Albának. A székesfehérváriak ezután héttel is vezettek, de a játékrész végére az oroszlányiak ismét háromra zárkóztak, 71-74. Végül a záró felvonásban itt is, ott is volt az előny, mire 82-83-nál egy hármassal fordított a házigazda, amely aztán nyolccal is elhúzott, jól menedzselte az előnyét és 97-93-ra behúzta a találkozót.

A rossz teljesítmény ellenére David Nichols kiemelkedőt játszott, 36 pontot szerzett – kilenc sikeres triplája volt –, valamint szedett 4 lepattanót és kiosztott 2 asszisztot. Az ellenfélnél Noah Dickerson ment nagyot, dupla-duplát ért el, 20 pontot szerzett és szedett 10 lepattanót, de a székesfehérváriaknál Jeriah Horne is eljutott dupla-dupláig, hiszen 13 pontja mellett ő is 10 lepattanóig jutott.

Az Alba Fehérvár így már negyedik alkalommal kapott ki az új idényben az NB I/A-ban, mindegyik alkalommal idegenben maradt alul a gárda. Legközelebb november 13-án a BC Kalev/Cramo ellen hazai pályán bizonyíthat a szurkolóknak az együttes.

Férfi kosárlabda NB I/A, 9. forduló

MVM-OSE Lions – Alba Fehérvár 97-93 (26-30, 21-19, 24-25, 26-19)

Oroszlány, Krajnyik „Akác" András Sportcsarnok, Vezette: Kapitány Gellért, Kovács Nimród János, Téczely Roland Balázs)

MVM-OSE Lions: Burton 8, Dickerson 20, Wilson 22/9, Kenic 19/9, Rujak 10/3. Csere: Csuti 6, Takács Z. 3/3, Balsay, Czermann, Werner, Illés 6/6, Szabadfi 3/3. Vezetőedző: Váradi Kornél