A székesfehérvári együttes az első szettben még az öltözőben maradt, hiszen csupán 11 pontot szerzett, a második felvonást azonban behúzta, így egyenlített. Bár a harmadik játszma után ismét a házigazda békéscsabaiak kerültek előnybe, de a Lokinak ismét sikerült egyenlítenie. A döntő szettben aztán hárommal is vezetett a MÁV Előre Foxconn, 12-12-nél pedig még döntetlen is volt, de innentől csak a BRSE szerzett pontot és behúzta a mérkőzést.

„A mai mérkőzés kemény küzdelem volt számunkra. Sajnos kicsit gyengén indítottunk, de örülök, hogy az idő előrehaladtával sikerült átgondolni játékunkat, összerázódni és újból felépíteni magunkat. Ezután képesek voltunk kétszer is felzárkózni, és egy 0-1-es, illetve egy 1-2-es állásából ismét szettet nyerni. Úgy gondolom, ez is azt mutatja, hogy csapatként folyamatosan fejlődünk. Ennek ellenére továbbra is keményen kell edzenünk, hogy bebizonyítsuk magunknak, még mindig sok lehetőség áll előttünk, hogy elérjük céljainkat és eredményesen szálljunk szembe legnagyobb kihívóinkkal. Következő mérkőzésünk során például a nemzetközi kupában fogunk debütálni, és igazán izgatottak és motiváltak vagyunk, hogy megnyissuk a szezon ezen fejezetét" – nyilatkozta a mavelore.hu-nak a mérkőzést követően Lukasz Przybylak, a csapat vezetőedzője.

A MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata legközelebb a román Lugoj otthonában lép pályára november 6-án 17.30 órától a Challenge Cup legjobb 32 csapata közt.

Női röplabda Extraliga

Békéscsabai RSE – MÁV Előre Foxconn 3:2 (–11, 21, –20, 21, –12)

Békéscsaba, 800 néző. V.: Jámbor, Villás.

Békéscsaba: Hurst 7, Kiss E. 7, Kocics 25, Dékány 12, Mayer 15, Koseková 4. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Fekete R. 1, Németh L. 5, Caraballo 2, Gajdács. Vezetőedző: Tóth Gábor.

MÁV Előre: Markovic 25, Andersson 5, Maiorano 17, Pallag 10, Orosz 2, Michalewicz 4. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L. 1. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.