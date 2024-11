Milyen érzéssel tölti el egy ilyen rangos, liga szintű elismerés?

– Boldog voltam amikor megtudtam, alapvetően nem lebegett a szemem előtt ez a kitüntetés, azért küzdök, hogy minél jobb legyek, nemcsak mint fiatal szeretnék kitűnni, hanem minden játékost figyelembe véve szeretnék a bajnokság legjobbjai közé tartozni. Ennek ellenére ez az elismerés egy remek visszaigazolás arra, hogy jó úton haladok.

Dobos Mihály Bendegúz októberben három gólt és egy asszisztot jegyzett

Fotó: Nagy Norbert

Mi a kulcsa a jó teljesítményének, mik a legfőbb erényei?

– A tapasztalat sokat számít, ez már a harmadik idényem az Erste Ligában. A sok mérkőzésnek köszönhetően egyre jobban belerázódtam a felnőtt jégkorong világába, felvettem a ritmust és most már tudom kamatoztatni az erősségeimet. Emellett igyekszem gyorsan fejlődni, hogy minél több időt tölthessek a pályán.

Egyre több lehetőséghez jut a Hydro Fehérvár AV19-ben is. Milyen érzés, amikor az ICEHL-ben lép jégre?

– Aki Fehérváron hokizik, legyen szó a FEHA19 felnőttcsapatáról, vagy az utánpótlásról, mindenkinek az a célja és vágya, hogy bekerüljön a nagy csapatba. Örülök a lehetőségeknek, minden meccs egy ajándék a Volánnál.

Mi a legnagyobb különbség a két bajnokság között?

– Vannak alapvető különbségek. Az Erste Ligában is remek környezetben lépünk pályára, viszont, ha mondhatom így az ICEHL-ben profibb körülmények várnak minket, a mérkőzések atmoszférája is rendkívüli. Emellett a játék színvonala is jóval magasabb, teljesen más tempóban zajlik egy mérkőzés, ami nem egyszerű, viszont meg kell szokni. Az AV19-ben egyelőre próbálok egyszerűen, a lehető legkevesebb hibával játszani, hogy minél hamarabb felvegyem itt is a ritmust.