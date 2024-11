Azt mondja, bár akadtak fájdalmai, meglepően gyorsan felvette az új sportág ritmusát.

– Előzőleg nem volt semmilyen előtanulmányom, októberben léptem először a szerekhez, a faladatok leküzdéséhez kell fizikai erő, valamint megfelelő technikai képzettség is. A legnehezebb talán a bogyós rúd – én így hívom -, valamint billenő létra, ott is figyelni kell. A gyűrű nekem nem okoz különösebb gondot, nekem ez fekszik leginkább. Az első edzéseknél volt bennem némi félelem, tartottam a sérüléstől, ám ahogy múltak a napok, úgy lettem egyre magabiztosabb. Kis túlzással élvezem ezeket a gyakorlásokat, új kihívást látok benne, gyerekként is szerettem fára mászni, sérülőként a sziklaugrást is gyakoroltam a tengeren. Könnyebbség, hogy bármikor gyakorolhatok Fehérváron, a fiatalabb klubtársakkal küzdök, de előfordul, hogy egyedül küzdöm le az akadályokat. nem tűnik megoldhatatlannak, de nem is annyira könnyű. A fiatalok átlagosan fél perc alatt teljesítik a pályát, Csák Milán itthon az egyik, sőt, talán a legügyesebb, nem sokkal marad el tőle Tárkányi Zsombor sem. A hazai, korosztályos viadalokon mindig Csák nyer, a nemzetközi erőpróbákon is ott van a hat között. Mindkettejükkel tréningeztem már itthon.

Az elkövetkező néhány hónap során Demeter is szorgalmasan gyakorolja majd az OCR-t, de elmondása szerint ez kap majd kiemelt szerepet az edzéseken.

– Nyilvánvalóan lemaradásom van a juniorokhoz, illetve fiatal felnőttekhez képest, akik már ismerik ezt a világot, én a nyár közepéig a lovaglással bíbelődtem. Úgy érzem, a hátrányom behozható. Az első, hazai fedett pályás verseny a hagyományos, nemzetközi viadal a fővárosban, azon szeretnék indulni, sőt, biztos, hogy ott leszek a rajtnál. Fizikailag rendben vagyok, valamint kellően elszánt. Amennyiben jól alakulnak a dolgot, folytatom az öttusát, szeretnék csapatba kerülni a világkupa-viadalokon, valamint később a vb-n és az Eb-n. A válogatási elvekkel kapcsolatban hivatalos információk nincsenek, rövidesen kiderül az új szövetségi kapitány személye, aki meghozza majd a döntéseket.