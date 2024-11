A Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatott megkezdi a felkészülését a jövő ősszel kezdődő Eb-selejtezőkre, immár a 2004-es és 2005-ös születésű játékosokkal a soraiban. Az első mérkőzéseket Ciprus és Görögország ellen játssza le a csapat november 14-én és 19-én.

Pécsi Ármin ugrik fel a labdáért a DVSC elleni bajnokin

Fotó: pfla.hu

A megújult keretben több olyan futballista is szerepel, aki már az előző hónapokban is U21-es válogatott volt, mások eddig csak kisebb korosztályokban játszottak a nemzeti csapatban, de vannak olyanok is az együttesben, akik korábban még nem ölthettek magukra válogatott szerelést.

A 20 éves Dala Martin, és a 19 esztendős Dala Martin már az előző érában is kerettag volt Szélesi Zoltán együttesében, most az új korszakban bizonyíthat a két stabil NBI-es hálóőr. Pető Milánra, a Vidi támadójára biztonsági tartalékként számítanak.

– Az első edzőtábor elsődleges feladata, hogy letegyük azokat az alapokat az új korosztály számára, amelyekre a későbbiekben tovább építkezhetünk – mondta a novemberi feladatokról az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán. – Az első nemzetközi mérkőzésekig csupán néhány edzés áll rendelkezésre ahhoz, hogy beállítsuk az alaptaktikát, megismertessük a játékosokkal a válogatott stílusjegyeit, valamint megszerezzük az első benyomásokat a kerettagok karakteréről, személyiségéről. Bár a játékosok egy részét már ismerjük, hiszen többekkel az előző hónapokban is együtt dolgoztunk, fontos információ lesz a stáb számára, hogy miként tudnak együttműködni a keret régi és új tagjai, milyen a játékosok közti kémia, melyek a legerősebb posztkapcsolatok a pályán. Csapatot építeni nem lehet egyik napról a másikra, egy hosszabb folyamat első lépéseit tesszük meg, ugyanakkor szeretnénk, ha az előttünk álló két mérkőzésre már látható eredménye lenne a munkának. Van néhány labdarúgó, akire különböző okokból nem számíthatok az összetartáson, külön kiemelném közülük Gruber Zsombort, aki ezúttal az A-válogatotthoz kapott meghívót, és jó példa lehet a többiek számára, hogy kiemelkedő teljesítmény esetén már ebben a korban, 19-20 évesen is nyitva áll a felnőtt válogatott kapuja az U21-es futballisták előtt.