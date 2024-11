Tizennegyedik vereségét szenvedte el pénteken a sereghajtó DAB a bajnokságban, de legalább valamennyire rendezni tudta a sorait a válogatott szünetben. A Diósgyőr már a hatodik percben vezetést szerzett, ám a második harmad a házigazdáé lett: Tóth Gergely, és Tyler Watkins góljával fordított a DAB. Az utolsó játékrészben a DVTK visszavette a vezetést, és 4-2-re győzött.



– Látszott a heti munka, hogy mire fókuszáltunk, próbáltuk magasan tartani a tempót és nyomást gyakorolni az ellenfélre, ez többségében sikerült is – mondta a mérkőzés után Somogyi Balázs vezetőedző. – Fontos volt, hogy a lövéseket minimalizáljuk a védő harmadban, az első két harmadban sikerült is, és a második húsz percre úgy jöttünk ki, készen állunk arra, hogy megfordítsuk a mérkőzést. A mi csapatunk azonban nem bír el egyetlen olyan hibát sem, ami a kapunkra veszélyes lehet, vagy pedig egyetlen egy olyan játékost sem bír el, aki nem képes száz százalékot beleadni. A mi csapatunkban mindenkinek mindent egy lapra feltéve kell mennie, s ha vezetünk 2-1-re két harmad után, akkor ezt nekünk meg kell őrizni bármi áron. Ez most nem sikerült, pedig megvoltak az esélyeink, voltak emberelőnyeink, sőt, öt a hármunk is, bár azt a tanácsot kaptam, hogy ilyen nagy tempónál ki kell kerülni a kapust, amiből aztán kaptunk egy kiállítást, de azt a megoldókulcsot nem adták meg hozzá, mit kell akkor csinálni, ha hátulról löknek is és a kapuban is kapunk egy-két pofont. Megyünk tovább, nem tudok mást mondani, megyünk, készülünk, van időnk felkészülni a következő ellenfelünkre és van időnk keményen edzeni.

A DAB egyre távolabb került a rájátszástól, a legtöbb kapott gól is az ő nevükhöz fűződik, 17 mérkőzésen 83-szor kapituláltak.

Szóval nem egyszerű a helyzet. Viszont már nincs veszítenivalójuk, talán az alapszakasz második felében ez a tény üdítően hat a társaságra.

A hazai pálya is segítheti a csapat, márpedig mindkét hátralévő novemberi mérkőzésre Dunaújvárosban kerül sor: pénteken a Gyergyó, vasárnap a Csíkszereda érkezik.