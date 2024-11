A DVTK gyorsan vezetést szerzett Elton Acolatse szabadrúgásával, a Fehérvár pedig tisztességgel próbálkozott, ám nem tudott egyenlíteni. Csongvai Áron csalódottan nyilatkozott a lefújást követően.

– Nagyon szomorúak vagyunk az eredmény miatt, most keserű a szánk íze. Úgy érzem, sokkal több volt ebben a meccsben. Gyorsan gólt kaptunk a találkozó elején, illetve elveszítettünk párharcokat, de pozitívum, hogy a bekapott gól után sem veszítettük el a kontrollt. A második félidőben sokkal inkább próbáltunk mi dominálni, helyzeteket kialakítani. Megvoltak a helyzeteink a gólszerzésre, sajnos nem sikerült betalálnunk. Az elmúlt időszakban jó útra terelődött a teljesítményünk, ezt szerettük volna ma is továbbvinni, sajnos most nem jött az eredmény. Kielemezzük a mérkőzést és igyekszünk tanulni belőle.

A DVTK a szezonban először győzte le a Fehérvárt.