Csongvai Áron, a Fehérvár FC 24 éves csapatkapitánya kihagyhatatlan Pető Tamás együtteséből, mind a tizenkét bajnokin, és a DVTK elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzésen is pályára lépett. A szezonban 14 tétmérkőzésen került eddig bevetésre, a védekező középpályás egyszer talált a kapuba, a Kecskemét kiütéséből vette ki góllal a részét.

A KTE elleni kiütéses siker gólszerzői: Szabó Bálint, Kalmár Zsolt, Csongvai Áron, Nejc Gradisar, és Nicolas Stefanelli

Fotó: fehervarfc.hu

Csongvai kitért a "csapat kétarcúságára" is, hiszen az első félidő általában nem az övék. Nem úgy a második!

– Az nem túl pozitív, hogy többször is hátrányba kerültünk, de ahogy felálltunk és megfordítottuk ezeket a meccseket, az már igen. Elindultunk egy olyan úton, aminek köszönhetően sokkal erősebb és kitartóbb csapattá váltunk. Olyan mentalitással megyünk fel a pályára, ami korábban talán nem volt jellemző ránk. Érezhetően egymásért küzdünk és kisegítjük a másikat a pályán. Még nagyon sok javítanivalónk van, de meccsek óta ezt a pozitív változást látom az egész csapaton. Ez az alap, amiből következik, hogy meg tudunk fordítani mérkőzéseket vesztes állásból vagy ki tudjuk ütni az ellenfelünket az utolsó percekben.

Csongvai Áron és az új szisztéma

A "cséká" szerint a három belsővédős rendszer nagyon bevált.

– Ez az egyik dolog, ami elindította a csapatot a jó irányba. Ahogy korábban is mondtam, változtattunk a hozzáállásunkon, de az új formáció is kellett ahhoz, hogy kijöjjünk a hullámvölgyből. Már a Fradi ellen is látszott, hogy ez jobban fekszik a csapatnak, sokkal jobban illik a keret stílusához. Az új felállásban megtaláltuk azokat a pozíciókat, amiket be tudunk tölteni, ebbe a rendszerbe sokkal jobban illeszkednek a játékosok. Meccsről meccsre kezdünk hozzászokni és ráérezni, ennek köszönhetően jönnek az eredmények is. Változtattunk a mentalitásunkon és a szerkezeten is, ez a sikerünk kulcsa. Az új felállásban jobban kell ügyelnem, hogy kitöltsem a védelemben keletkező lyukakat; ha valaki kilép a védősorból vagy csatlakozik a támadáshoz. A védelem kiegészítése mellett többször oda tudok érni előre is, segíteni a támadásokat. Külön öröm, hogy ez már a statisztikában is látszik. Jó érzés gólpasszt adni és gólt rúgni, de a legfontosabb, hogy a csapatot tudjam segíteni a minél jobb eredmények elérésében. Boldog vagyok, hogy a múlt héten mindkettő összejött.