– Nem gondolnám, mert van egy alapcsapat, akiket tud játszatni és általában ott vannak a kezdőben, akár a támadósorban vagy a védelemben. Képesek vagyunk egy mérkőzésen jól kivédekezni a támadásokat, aztán abból ellencsapásokat vezetni az ellenfélre, ezzel meglepve őket, mint ahogy megtettük ezt a hollandok ellen is. Azt mindenképp figyelembe kell azonban venni, hogy ez a német válogatott most ott van a toppon, kezd visszatérni az elitbe, a legjobb edző pedig szerintem a győzelem. Egy nagyon jó sorozaban vannak, minden kreativitásukat és lendületüket fel fogják vonultatni kedden. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó német válogatott ellen játsznuk majd, de a futball mindig kiszámíthatatlan. Tehát az, hogy most Ádám rendben van, neki tudunk menni a meccsnek, itthon játszunk, tele lesz a stadion és nekünk fognak az emberek szurkolni. Minél tovább tudjuk húzni azt, hogy nem kapunk gólt, annál nagyobb esélyünk lesz, hogy esetleg rúgjunk egyet és akkor sikerülhet egy jó eredményt elérni.

Az pedig még egy plusz motiváció lehet, hogy a fiaink megmutassák, nem az 5-0-s eredmény a mérvadó.

– Pontosan, biztos vagyok benne, hogy ez dolgozni fog majd Szoboszlaiékban, hogy jobbak vagyunk, mint amit idegenben mutattunk, többre vagyunk képesek és ezt biztos meg akarják mutatni majd itthon. Égni fog bennük a bizonyítási vágy.