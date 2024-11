Nagyszerűen sikerült a kínai túra Stollár Fanny számára, aki Katarzyna Piter oldalán egymást követő két héten is döntőt játszhatott a WTA Touron. Előbb a kantoni, míg a mostani héten a csiucsiangi női tenisztornán volt érdekelt a páros, amely nagyon összeszokott, idén több tornát is megnyert, köztük a budapesti 250-es WTA versenyt is.

A kantoni versenyen egy szorosabb, három szettben megnyert mérkőzés után végig két játszmában diadalmaskodott a Kiskút TK teniszezője és lengyel társa, a döntőben azonban 6:4, 6:1-re kikaptak az első helyen kiemelt Katerina Siniaková, Csang Suaj cseh, kínai párostól. A pozitív hét után Csiucsiangban is jól indult a torna, egy sima győzelem után következett egy nehezebb, majd újfent egy sima diadal, így ismét a fináléba jutott a duó, ahol a Kuo Han-jü, Ucsijima Mojuka kínai, japán kettős volt az ellenfelük.

Az első játszmában Stollárék brékhátrányból brékelőnybe kerültek, de 4:2-es állásnál elbukták a szervájukat, s bár 6:5-nél volt szettlabdájuk, rövidítésben 7–5-re kikaptak. A második játszmában sikerült 3:5-ről visszakapaszkodniuk, de így sem sikerült egyenlíteni, ezúttal is a döntőben bukott el a magyar, lengyel páros, 7:6 (7–5), 7:5).

Stollár Fanny ezzel a két döntővel az élő WTA páros ranglistán a 73. helyen áll, hattal elmaradva az eddigi legjobb, 67. helyezésétől.

WTA 250-es torna, Csiucsiang, páros, döntő

Kuo Han-jü, Ucsijima Mojuka (kínai, japán) – Stollár Fanny, Katarzyna Piter (magyar, lengyel, 4.) 7:6 (7–5), 7:5