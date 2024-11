Fehérváron küzdött a magyar bajnoki címért, nagy csatában, a kilencedik menetben T.K.O.- val nyert középsúlyban, azaz a 72 kg-os súlycsoportban. Most a cél a ringrozsda lerázása, valamint a profi karrier biztonságos folytatása.

Berki Ferenc Jr. eddigi 21 meccsén 19 győzelmet - 8 K.O.val -, 1 pontozásos vereséget és 1 döntetlent számlál. Nagyváltósúlyú magyar bajnok, középsúlyú magyar bajnok, középsúlyú nemzetközi bajnok, WBF Interkontinentális bajnoki öv nagyváltósúlyban, valamint az UBF Európa-bajnoka középsúlyban.

A sportág népszerűsítése ezúttal is a The Ring Show-nak, azaz az üzletemberek mérkőzésének. Immár negyedszer csapnak össze sikeres vállalkozók, a szintén id. Berkivel készülő Csikós Gergely harmadszor húz kesztyűt, ellenfele ezúttal Kaszás Márk, személyi edző és influenszer. Ahogy eddig, ezúttal sem hirdetnek eredményt, de így is komoly csatára van kilátás. A mérkőzéssel a „Soha ne add fel” Lázár Bence Emlékalapítványt támogatják. A tragikusan fiatalon elhunyt, rendkívül tehetséges, újpesti labdarúgó nevét viselő szervezet célja, hogy segítsen a leukémiában szenvedőknek, javítsa életkörülményeiket, támogassa a Dél-pesti Centrumkórház Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályának munkáját.

– Az emlékek őrzése és a remény továbbadása mindannyiunk közös felelőssége. A ringben zajló küzdelmek inspirálóak, de ne felejtsük el, hogy vannak, akik nap, mint nap sokkal nagyobb csatákat vívnak az életükért. Tavaly elképesztő eredményt értünk el, a fuvarozók összefogásának és a Kiliti Promotion munkájának köszönhetően, közel 700 millió forintot gyűjtöttünk össze az SMA-ban szenvedő, súlyos beteg Tomika gyógykezelésére - jegyezte meg Csikós Gergely, az üzletember boksz alapítója, ötletgazdája.

Krämer Péter ezúttal a kétszeres amatőr bajnok Római Rubennel találkozik hat menetben, a középsúlyban. Utóbbi szintén isősb Berki Ferenc szintén tanítványa, Kramer megszokott trénerével, Bozai Gyulával gyakorol. Ruben mindössze harmadik profi meccse következik, ami komoly vállalkozás a részéről, ugyanis Krämer rutinos bunyós, mintegy harminc profi meccsel a háta mögött.