Kimondottan erős csapatot verték a Fejér vármegyeiek, szinte végig vezetve. Somogyfoki Péter nem tudta vállalni a játékot, Góbi Marcell ott volt a parketten, de előzőleg alig vett részt a heti edzésmunkában, de Olasz Ádám és Homoki Donát személyében az ellenfélnél is akadtak prominens hiányzók. 6-2-vel kezdett a Vasas Akadémia, nehezen indult be a hazaiak pontgyártása. Aztán Szabó Zsolt, majd Duric és Kuttor is betalált a triplavonal mögül és a 6. percben a házigazdák átvették a vezetést, 17-12 is állt az eredményjelzőn. Közelítettek a fővárosiak, az első kisszünetre 19-18-as eredménnyel vonultak az együttesek. A második etap első felében 24-22-re még egyszer vezetett a vendég, aztán Simon és Duric pontjaival 30-24-re meglógtak a koronázóvárosiak. A 14. percben Stephen Arigbabu edző időkérése sem segített a Vasason, a 18. perc végére 40-29-es előnyt építettünk fel a vendéglátók. A nagyszünetre 42-34-es eredménnyel mentek az öltözőbe a csapatok.

A hazaiak kézben tartották a mérkőzést, de a Vasas igazolta jó hírét, a 22. percben Farkas öt pontjával 42-39-re zárkózott. Azonban jött Szabó Zsolt, aki szintén öt pontot vitt fel az eredményjelzőre, majd Kuttor találatával visszaállt a tíz pontos különbség. Hiába próbálkozott a Vasas Akadémia, ezúttal nem talált fogást a fehérváriakon. A 25. perctől kezdve inkább azon kellett csak izgulni, hogy a hazaiak képesek-e tartani a kétszámjegyű különbséget. A 33. percben tovább nőtt a differencia, a házigazdák előzőleg is eredményes triplázásukra még egy lapáttal rá tudtak tenni: Molnár, Szabó, majd ismét Szabó dobott hármast, 79-62 után pedig már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz közte a végén. A 35. percben húsz pont feletti DKKA-vezetést regisztrálhattak az érdeklődök (84-62). A végén kicsit közelített a rivális, 93-75-ös győzelem lett a vége a Piros-csoportban kimondottan erős Vasas Akadémia ellen.

A győzelemből az egész csapat alaposan kivette a részét. Szabó Zsolt (23 pont, 8 lepattanó, 7 kiharcolt fault, 38 VAL) és Zarko Duric (23 pont, 5 lepattanó, 32 VAL) kimagasló teljesítményt nyújtott, és Simon Benedek (22 pont, 22 VAL) is kiemelkedően játszott.