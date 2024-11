Sokáig viszonylag pariban volt az ellenféllel az Alba FKC, de a félidő után eldöntötték a vendégek a mérkőzést, és elvitték a bajnoki pontokat a Köfém Sportcsarnokból. Ahogy értékelő cikkünkben is jeleztük, Szabó-Májer Krisztina minden erejét kitette a pályára – fizikális, és mentális értelemben is. Már a meccs elején 1000 fokon égett: meglőtte az első fehérvári gólt, majd azonnal kőkeményen védekezett, ki is állították két percre.

Fotó: M4 Sport

11 lövéséből hét akadt be a kapuba, közte egy hétméteres, két és fél perc híján a teljes mérkőzést a pályán töltötte. Igazi vezére volt a csapatnak, nem iába került másodszor is a hét csapatába.

A 29 éves jobb szélső eddigi kilenc bajnokiján összesen 42 gólt szerzett, csak kettővel kevesebbet, mint a házi góllövőlistát vezető Tamara Szmbatian.

A forduló válogatottjába bekerült az Alba FKC legyőzésében elévülhetetlen érdemeket szerző kapus Herczeg Lili (Esztergom), az előző szezonban még a fehérváriak mezét viselő Afentáler Sára (Vác) valamint a DKKA korábbi kiválósága, Farkas Johanna (Vasas).