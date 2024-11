A konferencia résztvevői Sukoróra utaztak, ahol megtekintették az Alba Arénához hasonlóan, a közelmúltban átadott kajak-kenu akadémiát. Az ország szinten minden szegletéből érkező sportvezetők ámulva szemlélték a pazar létesítményeket. A világszínvonalú, vizes sportok számára épített akadémia a tóparton nem csak a kajakosok és kenusok, hanem más sportágak képviselői számára is tökéletes felkészülési lehetőségeket kínál, az 50 méteres medence komoly úszóversenyek megrendezésére is alkalmas. Az erősítőtermek és egyéb helyiségek a legmodernebb eszközökkel felszereltek, a mászófallal is rendelkező sportcsarnokban pedig a fiúknál magyar és az egyiptomi ifiválogatott mérte össze erejét a közelmúltban, a helyszín kiváló volt, az eredmény nem, ugyanis az észak-afrikaiak nyertek.