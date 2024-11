A fenti titulus újabb szempontból nyert bizonyítást: volt olyan esztergomi szurkoló, aki zöld-fehér szerelésben drukkolt az övéinek a Köfémben. És – a közelmúltbéli Magyar kupa-derbivel ellentétben – sajnos nem halkultak el a meccs végére az „egomi” szimpatizánsok. Pedig az Alba Fehérvár KC sokáig szorosan a nyomában volt Elek Gábor együttesének. Szabó-Májer Krisztina és Takó Viktóra remek ütemben termelték a gólokat, de az átlövések el-elmaradtak.

– Ilyen meccsre számítottunk, hiszen nem hiába vannak a bajnokságban a top négy csapat között –mondta a lefújás után Szuzana Lazovics az Alba Fehérvár KC vezetőedzője. – A Magyar Kupában nagyon jó mérkőzést játszottunk ellenük, nagy energiával dolgoztunk, a kapusaink jól védtek. A mai találkozón ez nem mondható el, az első félidőben csak négy védésük volt a kapusainknak. Az Esztergom átlövőinek több gólpassza volt és többet lőttek a kilencesen kívülről, míg ez a mi oldalunkról nem mondható el. Nálunk viszont átlövésből csak három gól született. Próbálom motiválni a játékosaimat, főleg a Vasas elleni meccs után, ahol mentálisan mélyen voltak a lányok. Természetesen voltak jó megmozdulások is, olyan dolgok, amiket megfelelően hajtottak végre, de ez ma kevés volt. Sok mindent kell változtatnunk a következő mérkőzésre.

Utasi Linda sajnos egyszer sem talált a hálóba, elmaradtak a kilenc méterről eleresztett a bombái.

– Teljes mértékben csalódott vagyok, leginkább magammal nem vagyok elégedett, hogy ilyen teljesítményt nyújtottam – mondta szinte a könnyeitől küszködve az átlövő. – Magamtól sokkal többet várok, de ebből a hullámvölgyből, amiben van a csapat, csak együtt tudunk kijönni; nem egyénieskedve, hanem egymást kezét fogva. Nem vagyok elégedett dolgokkal a meccsen, voltak olyan technikai hibáink, amik megmagyarázhatatlanok. Ebből a gödörből teljes mértékben ki kell jönnünk a következő fordulóban, addig meg van időnk kicsit összerakni a fejünkben lévő dolgokat.

Most bőven van idő rendezni a sorokat, hiszen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság miatt december végéig szünetel a bajnokság.

Az esztendő utolsó napjaiban két mérkőzésen is bizonyíthatnak a fehérvári kézisek: december 21-én a Békéscsaba otthonában harcolhatják ki az újabb továbbjutást a Magyar Kupában, majd a két ünnep között 28-án a sereghajtó MTK vendégeként bajnoki meccsel zárják az évet.

Furcsa kettősség lehet a szurkolókban, hiszen a kezdeti szárnyalás után joggal reménykedtek az első hatba kerülésről, de sajnos drámai fordulatot vettek az események. Ráadásul az Alba Fehérvár KC úgy utolsó előtti a bajnoki tabellán, hogy képes volt megszorongatni az Esztergomot, ezt megelőzően pedig simán kikapni a Vasastól. Van mit rendezni, ez már lassan válsághelyzet.