A székesfehérvári együttes nagyszerűen teljesít eddig az idényben, hiszen 11 mérkőzésen 23 pontot szerzett, így jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán. A Paksi SE ezzel szemben csak 9 pontot gyűjtött, ami mindössze a 10. helyre elegendő, így a találkozón egyértelműen Andorka Péter csapata számít az esélyesnek.

A Dunaújváros FC is jól teljesít az idényben, 11 mérkőzéséből nyolcat is megnyert és játszott egy döntetlent is, így eddig 25 pontot gyűjtött be a megszerezhető 33-ból. A dunaújvárosiak ezúttal a 11. helyen álló Tatabányai SC vendégeként játszanak majd december 1-jén, vasárnap 12 órától. Az egyértelmű esélyes Fejér vármegyei együttes egy sikerrel tovább tapadhatna az éllovas, eddig hibátlan Buda­örsi SC-re.