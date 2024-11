Félidőben két, a harmadik negyedet követően három ponttal vezetett az Alba Fehérvár gárdája az OSE LIons otthonában, azonban a végjátékot elrontották a látogatók, vesztesen hagyták el a játékteret. Hazai pályán a nagyszünet után bedarálják ellenfeleiket Vojvodáék, azonban idegenben továbbra sem megy a Fejér vármegyeieknek.

Az oroszlányi oroszlányok szakvezetője, Váradi Kornél érthetően rendkívül boldog volt a meccs lefújása után.

– Gratuláltam a csapatomnak a győzelemhez. Végre teljes hetünk volt a munkára, keményen dolgoztunk, ez meg is látszott a pályán. Különösen arra vagyok büszke, hogy 18 pontot dobtunk gyorsindításból, kikényszerített hibákból, valamint 18 pont is jött a padról. Emellett pedig a 23 asszisztunk mindenféleképpen azt jelzi, hogy csapatként játszva mennyire sokrétűek tudunk lenni, ami komoly erőt ad a mérkőzéseken. Fontos volt az is, hogy mentálisan végig stabilak voltunk. A korábbi összecsapásokon többször előfordult, hogy becsúszott egy-két hiba és elindultunk lefelé. Most mindig a következő labdabirtoklásra fókuszáltunk, és egyből javítani akartuk a hibákat, ez az a karakter, ami győzelemre vezet. Köszönjük a szurkolóinknak a kitartást mellettünk, azt a hitet, amit belénk tápláltak. Ez nekünk sokat adott, még jobban hittünk egymásban.

Jandro Zubillaga, a fehérváriak trénere szerint a vendéglátók megérdemelten győztek.

– Az OSE jól játszott, megérdemelten nyert. A mérkőzésről kapcsán elmondható, hogy továbbra sem tudunk úgy védekezni, ahogyan szeretnénk. Ezen kell dolgoznunk elsősorban, mert amíg ezen nem javítunk, nagyon nehéz lesz nyerni. Ez nem mentség, tudom, hogy fáradtak a fiúk, nem vagyunk a legjobb helyzetben, de át fogjuk magunkat küzdeni ezen, biztosan erősebbek leszünk a folytatásban. Ezekből a szituációkból, a nehéz időszakokból lehet a legtöbbet tanulni. Most előre kell néznünk, megtalálni az irányt, amerre menni akarunk, ennek megfelelően dolgoznunk keményen. Hinnünk kell magunkban. Ezúttal is szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy eljöttek, támogattak minket.