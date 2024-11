Az eredmény szempontjából nagyjából mindegy volt, hogy Zalában, vagy Fehérváron tölti be a sportigazgatói tisztséget Sallói István, az elmúlt öt évben kilenc idegenbeli fellépéséből csak egyet tudott megnyerni a Vidi a ZTE otthonában. Zsinórban három hazai győzelemél tartanak a kék-fehérek a Vidi ellen. Ugyanakkor augusztus közepén parádés pontmentéssel zárult a két csapat sóstói összecsapása. A futballt Száron kezdő, majd a többi között a Puskás Akadémiában, a Csákvárban, és a Vidi „fakóban” is megforduló Dénes Vilmos második félidei góljára a hosszabbítás utolsó pillanatában válaszolt Kovács Patrik. A korábbi sportigazgató Kovács Zoltán gyermeke a bajnoki szünetben értékes nemzetközi tapasztalatokkal és sikerrel gazdagodott: az U19-es válogatottban Európa-bajnoki selejtezőn Ciprus és Andorra ellen megnyert meccseken kezdőként lépett pályára, az egy gólos előnyről elveszített Németország elleni találkozón a hajrában állt be csereként. A csapat továbbjutott a következő kvalifikációs körbe.

– Bár a gól most nem jött össze, úgy gondolom, védekezésben és támadásban is hozzátettem a válogatott játékához. Jónak értékelem a teljesítményemet, nagyon örülök, hogy kétszer is kezdőként kaptam lehetőséget a selejtezők során. Márciusban vár még ránk egy elitkör; az első selejtezőkörhöz hasonlóan négycsapatos csoportok lesznek és az első kettő jut ki az Európa-bajnokságra. Az ellenfeleinket egyelőre még nem ismerjük – nyilatkozta a fiatal csatár a vidi.hu-nak.

– A játékunk összességében rendben volt, többször is eljutottunk a kapuig, ez még mindig jobb, mintha nem menne a játék. Igyekszünk nyugodtnak maradni, tudjuk, hogy előbb-utóbb megfordul a szerencsénk és bemennek majd a helyzetek. A ZTE ellen is ezt kell folytatnunk, a kapu előtt pedig jobban kell koncentrálnunk. Bízom benne, hogy már a hétvégi meccsen is gólokat fogunk szerezni.

A Vidi a hetedik, a ZTE a 10. helyről várja az összecsapást, de a két csapat között mindössze két pont a különbség. A házigazda mindhárom győzelmét hazai pályán érte el,három hete a Puskás Akadémiát 4-2-vel intézte el, sorozatban négy bajnokin nem talált legyőzőre. A Vidi idegenben nyeretlen, zsinórban négy vereségnél járnak Spandler Csabáék, ha utazni kell. Utoljára a Nyíregyháza otthonában szereztek pontot.