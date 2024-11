Sárbogárd – Adony 6–0 (4–0)

Sárbogárd, 130 néző

Vezette: Jónás Péter.

Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Gráczer Bence (Tóth P.), Tölgyesi, Rezicska (Szalai Á.) - Horváth A. (Joó), Reizinger (Luczek), Bencze (Bíró), Horváth Á. - Farkas G., Kindl. Vezetőedző: Pajor László.

Adony: Andrejev – Budai, Hamar, Virág, Major (Bognár B.) - Balogh B., Csiki, Kelemen, Fábián (Bagóczki) - Posztós (Tatár), Kaló. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Gól: Gráczer Bence (23., 25.), Bencze (9.), Reizinger (43.), Bíró (62.), Tóth P. (64.).

Jók: Gráczer Bence, Bencze, Farkas G., Tóth P., ill. senki.

Nagy lendülettel kezdtek a vendéglátók, percek alatt több helyzetet is sikerült kialakítaniuk. A korai kényszercsere – a 6. percben Horváth Attilát váltotta Joó Gergő - sem törte meg a lendületet, a 9. percben egy bal oldali szabadrúgásból Bencze János vette be Andrejev Illés kapuját, 1-0. A 23. percben Bencze labdáját Kindl Zalán továbbította a védők között Gráczer Bencéhez, aki azt rögtön el is helyezte az adonyi kapuba, 2-0. A 25. percben szöglethez jutott a Sárbogárd, melyet Farkas Gábor remekül ívelt Gráczer Bence fejére, onnan pedig a labda a hálóban kötött ki, 3-0. A folyamatos bogárdi támadások a 43. percben ismét gólt eredményeztek, Horváth Ádám gurított a védők között Reizinger Bence elé, aki nem hibázott, 4-0. A szünet után is maradt a hazai fölény, a frissen beálló fiatalok még két gólt szereztek csapatuknak. A 62. percben Tóth Patrik lövését Andrejev még hárítani tudta, de a kipattanót Bíró Patrik értékesítette, 5-0. A gólgyártás a 64. percben ért véget, ekkor Tóth Patrik talált be, 6-0.

Egy jó hangulatú szezonzárón megérdemelt hazai siker született.

Tudósított: Lengyel István.

Ercsi Kinizsi – Dunaújváros FC 0–2 (0–1)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Farkas K. (Orza), Mónus, Juhász B., Schnierer J. - Kun B. (György), Horváth B., Lak (Blonski), Rebők - Hujber, Hodula M. Vezetőedző: Hargitai László.

Dunaújváros: Bolla – Hegedűs K., Tapiska, Ferenczy, Király B. – Vagyóczki D. (Kiss B.), Dorogi, Gál Benedek (Tóth Á.), Szepessy R. - Bata, Godslove (Freud). Vezetőedző: Gróf András.