Szentpáli Gergő, az akadémisták edzője szerint a legfontosabb a győzelem volt, ami végre össze is jött.

- Nem a hétvégén játszottunk a legjobban eddig a szezonban, de a legfontosabb, hogy megszereztük az első győzelmünket. Eddig felszabadultan kosárlabdázhattunk, most viszont már nyomás volt rajtunk. A BKG szépen felkészült belőlünk és remekül lassította a játékunkat, ezért az első félidőben akadozott a gépezetünk. A második félidőben a lepattanózásunknak és az elhozott szabad labdáknak köszönhetően megnyugtató előnyt szereztünk. Örülök, hogy sokan kijöttek a mérkőzésre és annak különösen, hogy utánpótlás játékosaink jelentős része látta, hogy minden szabad labdáért vetődtünk. Ezzel nekik is jó példát mutattunk. Bízom benne, hogy idén nem ez volt az utolsó győzelmünk. Keményen kell tovább dolgoznunk, de most felszakadt egy gát.

Armaghani Ármin, a BKG-Prima Natura Szigetszentmikós trénere szerint a házigazdák rászolgáltak a sikerre.

-Kétség sem férhet hozzá, megérdemelte a győzelmet a DKKA, amely sokkal fizikálisabb volt. Sajnos 19 támadólepattanót engedtünk az ellenfélnek, amiből jöttek a második esélyek. A szabad labdákat sem tudtuk megszerezni, minden egyes ütközésből, az összes csatából a DKKA jött ki győztesen. A Fehérvár pontosan tudta, hogy kell játszani ellenünk, felkészülten várták a mérkőzést. A fizikális csatán kívül minden másban fel tudtuk venni a versenyt velük, de ebben az egyben alulmaradtunk, ez okozta a vesztünket.

A fehérváriak kulcsjátékosa, Laufer Gabriella volt a találkozó legjobbja, 24/3 pontot gyűjtött.

- Nagyon élveztem minden egyes percet, amit a pályán tölthettem. Köszönöm szépen a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek és buzdítottak minket, sokat jelentett. Végre be tudtuk adni alsó posztra a labdákat, amiből sok szép helyzetet dolgoztunk ki, ebből befutásokkal és triplákkal is tudtunk kosarat szerezni. Ki kell emelnem jó lepattanózást és a sok második esélyt is, Megvolt a küzdés és az akarat, ami elvárható. Ha így folytatjuk, akkor jönni fognak még győzelmek.