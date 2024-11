– Azt kérdezte tőlem, mit gondolok, szerzünk még újabb gólokat? Ránéztem, persze, hiszen bőven van még idő. Aztán jött a harmadik és a negyedik, Csongrádi két találata. Alig volt hihető, hogy a második félidő derekáig berámoltunk négy gólt. Nagyszerű emlék, amit kicsit sajnálok, hogy ott voltunk a világ egyik legszebb városában, amit nem volt időnk megnézni. A meccs másnapján busszal végigvittek bennünket, a legfőbb nevezetességeket megmutatták, de csak pár perc jutott mindenre, az Eiffel-toronyra, a Notre Dame-székesegyházra, ki a járműből, be a járműbe, nem volt időnk semmire. Illetve

a Louvre-ba benéztünk, Mona Lisát megtekintettük, mindenkinek csalódást jelentett. Valami nagy festményre számítottunk, kiderült, kicsi alkotásról van szó.

Burcsa Győző a nagyszerű menetelés után szerződött Franciaországba, az AJ Auxerre együtteséhez, mosolyogva közölte: kis túlzással akkor eldöntötte, ha teheti, Franciaországba szerződik, hogy megnézhesse a Trocaderót, a Notre Dame-ot, a többi nevezetességet.

– A kupaszereplést követően igazoltam a franciákhoz, egy negyvenezres, nagyon szép kisvárosba, erős csapathoz. Nekem szerencsém volt, elmúltam 30 éves, így megkaptam az engedélyt, hogy a profi világban bizonyíthassak. Később is többször pályára léptem a Parc des Princesben, nagyon jó érzésekkel tértem vissza az Auxerre játékosaként. Mint ahogy most is, ha a St. Germain meccsét nézem a BL-ben, vagy a francia bajnokságban, jó visszagondolni a negyven évvel ezelőtti eseményekre. Ezeket az élményeket senki nem veheti el tőlünk. A gallok elleni mindhárom találkozón nagyon jól játszottunk, teljesen megérdemelten nyertünk mindannyiszor. Ahogy most is, a világbajnoki cím és az ezüstérem nyomán, a nyolcvanas évek közepén is nagyszerű futballhangulat uralkodott a franciáknál, 1984-ben hazai pályán nyerték az Európa-bajnokságot, a spanyolokat verték 2-0-ra a döntőben, a PSG stadionjában. A párizsiaknak öt játékosa szerepelt a válogatott keretben, ami még inkább emeli a teljesítményünk értékét. Ráadásul az Eb-döntőben nem 24, mint manapság, hanem csak 8 csapat szerepelt, lényeges, hogy mi az ott szereplő közül négy nemzet reprezentánsával találkoztunk az UEFA-kupában. A gallokon kívül spanyolokkal, angolokkal és jugoszlávokkal.